SAW vs NZW Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: दुनिया को मिलेगा नया विश्व विजेता?, जानिए रोड टू फाइनल, 20 अक्टूबर को शाम 7.30 बजे लगेंगे चौके और छक्के

Highlights South Africa Women vs New Zealand Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: दोनों टीम ने कभी विश्व कप नहीं जीता है। South Africa Women vs New Zealand Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: शाम 7 बजे टॉस होगा। South Africa Women vs New Zealand Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: शाम 7.30 बजे चौके-छक्के लगेंगे।

South Africa Women vs New Zealand Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 अक्टूबर को एक दूसरे को टक्कर देंगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने छह बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को 8 विकेट से हराकर उलटफेर करते हुए फाइनल में प्रवेश किया तो न्यूजीलैंड महिला टीम ने पूर्व चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंची। यानी 20 अक्टूबर को दुनिया को नया विश्व विजेता मिलेगा। दोनों टीम ने कभी विश्व कप नहीं जीता है।

A clutch bowling display from the White Ferns earned them their place at the Women's #T20WorldCup 2024 final 🤩



Match Highlights 🎥#WIvNZ#WhateverItTakeshttps://t.co/D3PzwhvgGU — ICC (@ICC) October 18, 2024

South Africa Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: जानिए रोड टू फाइनल

1. वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया।

2. इंग्लैंड की टीम 7 विकेट से बाजी मारी।

3. स्काटलैंड को 80 रन से हराया।

4. बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया।

5. ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश।

A first-time Women’s #T20WorldCup winner will be crowned 👑



New Zealand will now face South Africa on Sunday with history on the line 📝⬇️#WhateverItTakeshttps://t.co/kPkRndFytJ — ICC (@ICC) October 18, 2024

New Zealand Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: जानिए रोड टू फाइनल

1. टीम इंडिया को 58 रन से मात।

2. ऑस्ट्रेलिया 60 रन से जीता।

3. श्रीलंका को 8 विकेट से कूटा।

4. पाकिस्तान टीम को 54 रन से हराया।

5. वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश।

South Africa Women vs New Zealand Women Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: फाइनल टक्कर

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड महिला टीम 20 अक्टूबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। शाम 7 बजे टॉस होगा और 7.30 बजे से मैच की शुरुआत होगी और चौके और छक्के लगेंगे।

स्पिनर एडेन कारसन और एमेलिया केर के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड ने कम स्कोर वाले मैच में को वेस्टइंडीज को हराकर महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब तक 2009 और 2010 में उपविजेता रही न्यूजीलैंड टीम का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल में गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया को हराया था।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली न्यूजीलैंड टीम नौ विकेट पर 128 रन ही बना सकी थी, जिसमें डिएंड्रा डोटिन ने 22 गेंद में 33 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 120 रन ही बना सकी। ऑफ स्पिनर कारसन ने 29 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि केर ने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट चटकाये जिसमें डोटिन का कीमती विकेट शामिल था।

कारसन ने टूर्नामेंट में आठ और केर ने 12 विकेट ले लिए हैं। बीजिंग ओलंपिक खेल चुकी सूजी बेट्स ने आखिरी ओवर डाला जब वेस्टइंडीज को 15 रन की जरूरत थी। बेट्स ने सिर्फ सात ही रन दिए। बेट्स, कप्तान सोफी डेवाइन और ताहुहू का यह आखिरी टी20 टूर्नामेंट हो सकता है, जिसे वे जीत के साथ यादगार बनाना चाहेंगी। वेस्टइंडीज हरफनमौला प्रदर्शन करने वाली डोटिन ने 22 रन देकर चार विकेट लिये।