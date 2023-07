Major League Cricket 2023: एमआई न्यूयॉर्क बॉलर पर टूट पड़े दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर, 44 गेंद और 110 नाबाद रन, 16 गेंद बाउंड्री से बाहर, दो टीम प्ले ऑफ से बाहर, देखें लिस्ट

Highlights सिएटल ऑर्कास, टेक्सास सुपर किंग्स, वाशिंगटन फ्रीडम और एमआई न्यूयॉर्क की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर ली है। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम बाहर हो गई है। सिएटल ऑर्कास की टीम 8 अंकों से साथ पहले पायदान पर है।

Major League Cricket 2023: सिएटल ऑर्कस ने चर्च स्ट्रीट पार्क, मॉरिसविले में एमआई न्यूयॉर्क को दो विकेट से हराकर मेजर लीग क्रिकेट में शानदार जीत हासिल की। हेनरिक क्लासेन ने एमएलसी का पहला शतक बनाया और 44 गेंदों पर 110 रनों की शानदार नाबाद पारी खेलकर ओर्कास को जीत दिलाई। 9 चौके और 7 छक्के लगाएं।

सिएटल ऑर्कास, टेक्सास सुपर किंग्स, वाशिंगटन फ्रीडम और एमआई न्यूयॉर्क की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर ली है और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम बाहर हो गई है। सिएटल ऑर्कास की टीम 8 अंकों से साथ पहले पायदान पर है।

HEINRICH KLAASEN SCORES FIRST-EVER CENTURY IN MAJOR LEAGUE CRICKET AND GUIDES THE ORCAS TO VICTORY IN A HIGH-SCORING MATCH



✨ Heinrich Klaasen 110*(44)

✨ Trent Boult 4/31



सिएटल ऑर्कास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एमआई न्यूयॉर्क की पारी की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज मोनांक पटेल (2) ने तीसरे ओवर तक सस्ते में अपना विकेट गंवा दिया। शयान जहांगीर (19) जल्द ही उनके पीछे पवेलियन लौट गए।

निकोलस पूरन और एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। न्यूयॉर्क ने पूरन (68) की बदौलत खेल में वापसी की। टिम डेविड और डेविड विसे के बीच लगातार साझेदारी से न्यूयॉर्क 150 रन के पार पहुंच गया। एमआई न्यूयॉर्क ने 20 ओवरों की समाप्ति पर आठ विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए।

सिएटल ओर्कास के लिए इमाद वसीम और हरमीत सिंह ने दो-दो विकेट लिए, जबकि कैमरून गैनन और एंड्रयू टाई ने एक-एक विकेट लिया। दूसरी पारी में सिएटल ओर्कास की शुरुआत अच्छी रही। नौमान अनवर और फॉर्म में चल रहे हेनरिक क्लासेन ने सावधानीपूर्वक साझेदारी की। अनवर (51) ने महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाया।

An innings that will go down in history 👏



हेनरिक क्लासेन ने इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल 2023 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपना पहला आईपीएल शतक बनाया था। क्लासेन ने मेजर लीग क्रिकेट में पहला शतक बनाया। उन्नीसवें ओवर की दूसरी गेंद पर क्लासेन द्वारा लगाए गए छक्के की बदौलत ओर्कास ने जीत हासिल की।

HEINRICH KLAASEN IS TAKING ON EVERYBODY!



क्लासेन 44 गेंदों पर 110 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने अकेले दम पर ओर्कास को जीत दिलाई। एमआई न्यूयॉर्क के लिए ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए, जबकि राशिद खान ने दो विकेट लिए। डेविड विसे और नोस्टुश केनजिगे ने एक-एक विकेट लिया।

संक्षिप्त स्कोर: एमआई न्यूयॉर्क 20 ओवर में 194/8 (निकोलस पूरन 68, कीरोन पोलार्ड 34; हरमीत सिंह 2-21, इमाद वसीम 2-23) 19.2 ओवर में सिएटल ओर्कास 195/8 से हार गए (हेनरिक क्लासेन 110*, नौमान) अनवर 51; ट्रेंट बोल्ट 4-31, राशिद खान 2-41।