LSG VS GT IPL 2023: राहुल पर भारी पड़े हार्दिक, गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपरजाइंट्स को हराया, मोहित शर्मा बने हीरो

Highlights गुजरात कप्तान हार्दिक पंड्या ने अर्धशकतकीय पारी खेली। मोहित शर्मा ने अंतिम ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। दो विकेट लिए और दो रन आउट किए

LSG VS GT IPL 2023: गुजरात टाइटंस की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में शनिवार को लखनऊ सुपरजाइंट्स को 7 रन से हराया। कप्तान हार्दिक पंड्या कप्तान केएल राहुल भारी पड़ गए। मोहित शर्मा ने अंतिम ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। दो विकेट लिए और दो रन आउट किए

केकेआर के खिलाफ अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाने से लेकर इस मैच में चार गेंदों में चार विकेट लेने का कारनामा किया हुआ। मैच कितना नाटकीय रहा। लखनऊ सुपर जायंट्स 15 ओवर तक जीत की और बढ़ रहा था। गुजरात टाइटन्स ने शानदार अंदाज में जीत हासिल की।

गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में शनिवार को यहां लखनऊ सुपरजाइंट्स को सात रन से हराया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 135 रन बनाए। लखनऊ इसके जवाब में सात विकेट पर 128 रन ही बना पाया।

पंड्या की संयम और आक्रामकता से भरी अर्धशतकीय पारी के बावजूद गुजरात टाइटंस की टीम लखनऊ सुपरजाइंट्स की कसी हुई गेंदबाजी के सामने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में शनिवार को यहां छह विकेट पर 135 रन ही बना पाया। हार्दिक ने बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर 50 गेंदों पर दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 66 रन बनाए।

उनके अलावा सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने 37 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली जिसमें छह चौके शामिल हैं। लखनऊ के लिए क्रुणाल पंड्या और मार्कस स्टोइनिस ने दो-दो विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ओवर में ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया जो खाता भी नहीं खोल पाए।

गिल ने बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल (16 रन देकर दो विकेट) की गेंद अनमने तरीके से खेलकर मिड ऑफ पर आसान कैच दिया। उनका स्थान लेने के लिए उतरे हार्दिक को भी शुरू में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा लेकिन दूसरे छोर पर साहा ने कुछ आकर्षक चौके लगाए जिससे गुजरात पावरप्ले में 40 रन बना पाया।

हार्दिक ने 18वीं गेंद का सामना करते हुए पहला चौका लगाया और फिर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के इसी ओवर में पारी का पहला छक्का भी जमाया। लेकिन साहा अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने क्रुणाल के दूसरे स्पेल में लॉन्ग ऑन पर सीधा कैच थमाया। साहा और हार्दिक ने दूसरे विकेट के लिए 55 गेंदों पर 68 रन जोड़े।

गुजरात जब रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था तब लेग स्पिनर अमित मिश्रा (दो ओवर में नौ रन देकर एक) ने अभिनव मनोहर (तीन) को आते ही पवेलियन की राह दिखाई जबकि मध्यम गति के गेंदबाज नवीन उल हक (19 रन देकर एक) ने अनुभवी विजय शंकर (10) को बोल्ड किया। हार्दिक क्रीज पर थे लेकिन गेंद सीमा रेखा तक पहुंचने के लिए तरस रही थी।

आलम यह था कि गुजरात का स्कोर 17वें ओवर में तिहरे अंक में पहुंचा। हार्दिक ने इसके बाद अपने असली तेवर दिखाए और उनके निशाने पर बिश्नोई थे जिन की लगातार गेंदों पर उन्होंने चौका और दो छक्के लगाए। इनमें से पहले छक्के पर उन्होंने 44 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

हार्दिक ने पारी के अंतिम ओवर में स्टोइनिस (तीन ओवर में 20 रन देकर दो) की गेंद पर लांग आन पर कैच देने से पहले छक्का जड़ा था। लखनऊ के अन्य गेंदबाजों ने जहां किफायती गेंदबाजी की वहीं बिश्नोई महंगे साबित हुए। उन्होंने चार ओवर में 49 रन दिए।