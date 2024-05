LSG vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 200 रन बनाने वाली पहली टीम बनी

Highlights KKR लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 200 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी उसने रविवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ 20 ओवर में छह विकेट पर 235 रन बनाए इससे पूर्व यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ एलएसजी द्वारा 8 विकेट पर 199 रन सर्वोच्च स्कोर था

LSG vs KKR IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रविवार को अपने आईपीएल 2024 मैच में लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 20 ओवर में छह विकेट पर 235 रन बनाए, जिससे वह लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 200 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बन गई।

आयोजन स्थल पर पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस सीज़न की शुरुआत में पंजाब किंग्स के खिलाफ एलएसजी द्वारा आठ विकेट पर 199 रन था। एलएसजी के अलावा अन्य टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी तीन विकेट पर 199 रन था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 27 अप्रैल को अपनी सात विकेट की जीत में दर्ज किया था।

