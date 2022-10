Legends League Cricket 2022: जीत के बावजूद प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम, नेट रन रेट के कारण टूर्नामेंट से बाहर, ये टीम ने किया क्वालीफाई

Highlights मणिपाल टाइगर्स को बड़ा झटका लगा है। जीत के बाद भी टीम टूर्नामेंट के प्लेऑफ से बाहर हो गई। गुजरात जॉइंट्स और मणिपाल टाइगर्स 5-5 के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।

Legends League Cricket 2022: मणिपाल टाइगर्स को बड़ा झटका लगा है। जीत के बाद भी टीम टूर्नामेंट के प्लेऑफ से बाहर हो गई। अंक तालिका में शीर्ष तीन टीम प्लेऑफ में जगह बनाई। इंडिया कैपिटल 7 अंक के साथ पहले नंबर पर है। भीलवाड़ा किंग्स 7 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है।

गुजरात जॉइंट्स और मणिपाल टाइगर्स 5-5 के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। लेकिन गुजरात जॉइंट्स ने रन रेट के अंक पर आगे निकल गया। मणिपाल टाइगर्स की टीम इंडिया कैपिटल्स पर तीन विकेट की जीत के बावजूद लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) टूर्नामेंट के प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही।

मणिपाल के भी गुजरात जॉइंट्स के समान पांच अंक रहे लेकिन उसका नेट रन रेट बेहतर नहीं था जिससे वह चार टीम के टूर्नामेंट में सबसे निचले स्थान पर रहा। चोटी पर रहने वाली तीन टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया।

इंडिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैमिल्टन मसाकाद्जा (35 गेंदों में 60 रन), दिनेश रामदीन (51 गेंदों में 64 रन) और रॉस टेलर (31 गेंदों में नाबाद 51) के अर्धशतकों की मदद से दो विकेट पर 183 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

मणिपाल टाइगर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 186 रन बनाकर जीत दर्ज की। उसकी तरफ से वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज रिकॉर्डो पावेल ने 52 गेंदों पर आठ चौकों और सात छक्कों की मदद से 96 रन की धुआंधार पारी खेली जबकि कोरी एंडरसन ने 39 और मोहम्मद कैफ ने 26 रन बनाए।