Virat Kohli: 'स्ट्रगल उसका होता है जिसे दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही', विराट कोहली ने कह दी मन की बात

Virat Kohli: दुनिया के महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल टीम इंडिया पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि स्ट्रगल उसका होता है जिसे दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि जिस जगह मैं अभी बैठा हूं और जिस स्थिति मैं हूं, मैं 'स्ट्रगल त्याग', जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। मैंने कोई स्ट्रगल और त्याग नहीं किया है। मैंने वहीं किया जो मुझे पसंद था। कोहली ने कहा कि जिन्हें दिन की दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही स्ट्रगल उनकी है, हमारी नहीं है।

आप अपने मेहनत को स्ट्रगल बोल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। कोहली ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि खेल से मुझे प्यार था और मैं वह खेल रहा हूं। बताते चले कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस कोहली की इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार लूटा रहे हैं। पहले आप यह वीडियो देखिए...

आईपीएल में विराट लेंगे कोलकाता के गेंदबाजों की क्लास

कोलकाता में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाईट राइडर्स के बीच दोपहर 3.30 बजे से आईपीएल 2024 का 36वां मैच खेला जाएगा। इस मैच को विराट की सेना किसी भी हालत में जीतना चाहेगी। क्योंकि, अब तक एक मैच को छोड़कर विराट की टीम सभी मैच हारी है। ऐसे में इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए कोलकाता के सामने आरसीबी को यह मैच जीतना ही होगा।

