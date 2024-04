IPL 2024: याराना...विराट कोहली और गौतम गंभीर ईडन गार्डन्स पर मिले, लगाए ठहाके, देखिए वीडियो

Highlights विराट कोहली और गौतम गंभीर ईडन गार्डन्स पर मिले रविवार को होने वाले मैच से पहले तसल्ली से बात करते नजर आए केकेआर के आधिकारिक एक्स अकाउंट से वीडियो भी शेयर की गई

IPL 2024: जब भी विराट कोहली और गौतम गंभीर का नाम एक साथ लिया जाता है तो कयास लगाए जाते हैं कि दोनों ने बीच जरूर कोई अनबन या बहस हुई होगी। लेकिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स के शांत माहौल के बीच केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर और आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को होने वाले मैच से पहले तसल्ली से बात करते नजर आए।

