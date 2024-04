Rajat Patidar: 'विराट भैया का मैसेज आ गया, बस हो गया', रजत पाटीदार ने आरसीबी के साथ अपने सफर को याद किया

Highlights आईपीएल के इस सीजन में आरसीबी ने आठ मैच खेले हैं, जिसमें सात में हार मिली है रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आरसीबी को एक रन से हार का मुंह देखना पड़ा रजत पाटीदार ने सिर्फ 23 गेंदों पर 52 रन बनाए

Rajat Patidar: आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सफर अब तक ठीक नहीं रहा है। आईपीएल के इस सीजन में आरसीबी ने आठ मैच खेले हैं, जिसमें सात में हार मिली है। आरसीबी महज एक मैच जीतने में सफल रही। रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आरसीबी को एक रन से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन, एक वक्त पर यह मैच आरसीबी के कब्जे में था। आरसीबी की ओर से रजत पाटीदार अच्छी लय में दिख रहे थे। पाटीदार ने सिर्फ 23 गेंदों पर 52 रन बनाए।

Rajat Patidar and Eden Gardens: A match made in heaven



