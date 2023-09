केएल राहुल ने पत्नी अथिया शेट्टी के संग मंदिर में की पूजा-अर्चना, बेंगलुरु के घाटी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से जोड़े की तस्वीरें आई सामने

बेंगलुरु: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल और पत्नी अथिया शेट्टी के मंदिर दर्शन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्रिकेटर पत्नी संग शनिवार को बेंगलुरु के प्रसिद्ध घाटी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे जहां उन्होंने पूजा-अर्चना भी की।

जैसे ही श्रावण का पवित्र महीना समाप्त हुआ, अथिया और राहुल को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए बेंगलुरु के घाटी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन करते देखा गया।

चोट के कारण केएल राहुल ने श्रीलंका में चल रहे एशिया कप को छोड़ने का फैसला किया है इस बीच, चोट से उबर रहे क्रिकेटर ने मंदिर दर्शन किए।

इस दौरान अथिया ने सिंपल फ्लोरल सलवार सूट पहना था, वहीं राहुल ने कैजुअल सफेद टी-शर्ट और पैंट चुना। उन्हें देवता को फूल और मिठाइयाँ चढ़ाते हुए देखा गया और उन्होंने तुरंत पूजा की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने से पहले चले गए।

KL Rahul and Athiya Shetty visited Ghati Subramanya Temple today. Please God help him reach his 100 percent so that he can contribute for team may this be greatest comeback in history of sports 🙏#KLRahul#CoupleGoals#INDvsPAK#AsiaCup2023#PAKvINDpic.twitter.com/NnXRT0cBDS