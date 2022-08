'केएल राहुल और दीपक चाहर पर कड़ी नजर रखें', BCCI ने वीवीएस लक्ष्मण से किया निवेदन

Highlights राहुल-चाहर की फिटनेस पर बोर्ड की कड़ी नजर दोनो खिलाड़ी चोट के बाद लौटे हैं विश्वकप को देखते हुए कोई लापरवाही नहीं करना चाहता बोर्ड

नई दिल्ली: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज 18 से 22 अगस्त के बीच खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया जो चोट से उबरकर लंबे समय के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम के एक और अहम खिलाड़ी दीपक चाहर भी चोट से उबरकर जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी के लिए तैयार हैं।

इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए कोच वीवीएस लक्ष्मण से केएल राहुल और दीपक चाहर की फिटनेस पर कड़ी नजर रखने को कहा है। वजह साफ है। दोनों खिलाड़ी चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। राष्ट्रीय चयनकर्ता जानना चाहते हैं कि दोनो खिलाड़ी एशिया कप 2022 और टी20 विश्व कप के लिए 100 प्रतिशत मैच-फिट हैं या नहीं।

दोनो ही खिलाड़ी भारतीय टीम की भविष्य की तैयारियों के लिए काफी अहम हैं इसलिए चयनकर्ता इनकी फिटनेस को लेकर खास सावधानी बरत रहे हैं। राहुल स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी उबरकर भारतीय टीम में वापस लौट रहे हैं और वह हाल ही में कोविड से भी संक्रमित हुए थे। दाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज दीपक चाहर की पीठ में चोट लगी थी। भारतीय टीम के दो प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए दापक चाहर की अहमियत इस दौरे पर और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं राहुल पर कप्तानी के साथ-साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम को शानदार शुरूआत दिलाने की जिम्मेदारी भी होगी।

18 अगस्त से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अभ्यास सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अभ्यास सत्र की तस्वीरें भी साझा की हैं। विकेटट्कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने नेट्स पर बड़े शॉट्स खेलने का अभ्यास किया। वहीं अभ्यास सत्र के दौरान शिखर धवन और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी मस्ती करते हुए भी नजर आए। अभ्यास सत्र के दौरान कोच वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों को उपयोगी सलाह दी। लक्ष्मण दूसरी बार भारतीय टीम के कोच के रूप में विदेशी दौरे पर गए हैं। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी।

