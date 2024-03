"कुछ खिलाड़ियों को इससे तकलीफ होगी, होने दो..", कपिल देव ने अय्यर, ईशान किशन को वार्षिक अनुबंध से हटाने के BCCI के फैसले का किया समर्थन

Highlights कपिल देव ने बीसीसीआई के फैसले को देश के लिए अच्छा फैसला बताया दिग्गज ने कहा, जो भी देश के लिए अच्छा है, मैं उससे खुश हूं पूर्व खिलाड़ी ने कहा- कुछ खिलाड़ी को इससे तकलीफ होगी...होने दो, देश से बढ़कर कुछ नहीं

नई दिल्ली: भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से केंद्रीय अनुबंध वापस लेने के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले का समर्थन किया है। बीसीसीआई के इस फैसले की वजह ये माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में भाग लेने से इनकार कर दिया था। बीसीसीआई के इस फैसले पर कपिल देव ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि क्रिकेट बोर्ड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। लड़कों को यह खेलना चाहिए, यह देश के लिए अच्छा है। जो भी देश के लिए अच्छा है, मैं उससे खुश हूं। हां, कुछ खिलाड़ी को इससे तकलीफ होगी...होने दो, लेकिन देश से बढ़कर कोई नहीं है। वेल डन।"

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने फिट और चयन के लिए योग्य होने के बावजूद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में भाग नहीं लेने के लिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के अनुबंध को समाप्त करने के बीसीसीआई के फैसले का समर्थन किया है। गांगुली, जिन्होंने 2019 से 2022 तक चार वर्षों तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ने भी बोर्ड के इस रुख से सहमति जताई कि देश के क्रिकेटरों को राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं होने पर घरेलू क्रिकेट में शामिल होना चाहिए।

गांगुली ने रेवज़स्पोर्ट्ज़ से कहा, “मुझे लगता है कि बीसीसीआई चाहता है कि वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलें। मैं हैरान हूं कि श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेली यह एक प्रमुख टूर्नामेंट है और आपको खेलना ही चाहिए। तो यह बीसीसीआई का फैसला है और उन्होंने जो सही समझा, वही किया। प्रत्येक अनुबंधित क्रिकेटर को प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना चाहिए क्योंकि यह इस देश में क्रिकेट का मूल आधार है।”

मौजूदा रणजी ट्रॉफी में झारखंड और मुंबई के लिए खेलने से इनकार करने के कारण किशन और अय्यर दोनों ने अपना केंद्रीय अनुबंध खो दिया था, जिसके बाद ये बयान आए। किशन ने टूर्नामेंट में झारखंड के आखिरी कुछ मैचों से बाहर होने का विकल्प चुना और इसके बजाय, अपने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या और अपने बड़े भाई कुणाल के साथ आगामी आईपीएल 2024 के लिए प्रशिक्षण के लिए बड़ौदा चले गए।

