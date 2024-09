VIDEO: बुमराह ने 2 बार उखाड़ फेंका विकेट, टीम इंडिया का युवा बल्लेबाज मुश्किल में, देखें वीडियो

IND vs BAN 1st Test 2024: भारत के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम के नेट्स में जसप्रीत बुमराह का सामना करना मुश्किल हो गया। जायसवाल भारतीय टीम के नेट सत्र के दौरान जसप्रीत बुमराह और अन्य तेज गेंदबाजों के खिलाफ जूझते दिखे। जायसवाल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य का सितारा माना जाता है और उन्होंने टेस्ट प्रारूप में अपने करियर के शुरुआती साल में बल्ले से काफी प्रभावित किया है। इस वामहस्त बल्लेबाज ने अपने शुरुआती नौ टेस्ट मैच में 68.53 की औसत से 1028 रन बनाये हैं। उन्होंने ने हालांकि इसमें से 700 से ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में बनाये। तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर दो टेस्ट मैचों में वह उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाये थे। भारत को इस सत्र में 10 टेस्ट मैच खेलने हैं।

JASPRIT BUMRAH BOWLING TO KL RAHUL IN NETS. #INDvsBAN pic.twitter.com/iIyDZwbMc7

इसमें पांच टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों पर होंगे, ऐसे में जायसवाल को अपनी इस कमजोर कड़ी से जल्द ही निजात पाना होगा। मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों का सामना करने से पहले जायसवाल के सामने 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में शानदार लय में चल रहे तस्कीन अहमद और नाहिद राणा जैसे तेज गेंदबाजों की चुनौती होगी। तस्कीन और राणा ने पाकिस्तान दौरे पर अपनी गति, स्विंग और उछाल से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और टीम को पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में जीत दिलाने में मदद की।

Intensity 🔛 point 😎🏃‍♂️ Fielding Coach T Dilip sums up #TeamIndia 's competitive fielding drill 👌👌 - By @RajalArora #INDvBAN pic.twitter.com/jIxtRjPk67

जायसवाल मौजूदा सत्र में प्रथम श्रेणी मैच में भी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। दलीप ट्रॉफी मैच में वह आवेश खान और खलील अहमद की गेंद पर सस्ते में पवेलियन लौट गये। चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले जायसवाल ने बुमराह के खिलाफ काफी अभ्यास किया। वह हालांकि बुमराह के साथ सिमरजीत सिंह, गुरनूर बराड़ और गुरजनप्रीत सिंह जैसे नेट गेंदबाजों के खिलाफ सहज नहीं दिख रहे थे। गेंद कई बार उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर निकली। बुमराह ने इस दौरान दो बार उन्हें बोल्ड भी किया। अभ्यास सत्र के दौरान जायसवाल का आत्मविश्वास डगमगाया लग रहा था और वह स्विंग तथा उछाल से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। जायसवाल को इसके बाद दिग्गज विराट कोहली से बात करते देखा गया।

Virat Kohli sharing his experience with Yashasvi Jaiswal during practice session. [JioCinema]



- Kohli, always there for youngsters. 👌

King winning ❤️.#ViratKohli𓃵pic.twitter.com/HYSqeaBjsv