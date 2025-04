MI vs LSG Live Score, IPL 2025: आईपीएल में MI के लिए सबसे ज़्यादा विकेट?, देखिए टॉप-6 खिलाड़ी की लिस्ट

Highlights MI vs LSG Live Score, IPL 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ सात विकेट पर 215 रन का स्कोर खड़ा किया। MI vs LSG Live Score, IPL 2025: एलएसजी के लिए आवेश खान और मयंक यादव ने दो दो विकेट हासिल किए। MI vs LSG Live Score, IPL 2025: मुंबई इंडियंस के बूम-बूम जसप्रीत बुमराह ने सबसे आगे है।

MI vs LSG Live Score, IPL 2025: मुंबई इंडियंस के बूम-बूम जसप्रीत बुमराह ने सबसे आगे है। मुंबई इंडियंस ने विकेटकीपर बल्लेबाज रेयान रिकलटन (58 रन) और सूर्यकुमार यादव (54 रन) के अर्धशतकों से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ सात विकेट पर 215 रन का स्कोर खड़ा किया। अंत में नमन धीर ने 11 गेंद में दो चौके और दो छक्के से नाबाद 25 रन और कॉर्बिन बॉश ने 10 गेंद में 20 रन का योगदान दिया। विल जैक्स ने 29 रन बनाए। एलएसजी के लिए आवेश खान और मयंक यादव ने दो दो विकेट हासिल किए।

MI vs LSG Live Score, IPL 2025: आईपीएल में MI के लिए सबसे ज़्यादा विकेट-

171ः जसप्रीत बुमराह

170ः लसिथ मलिंगा

127ः हरभजन सिंह

71ः मिशेल मैक्लेनाघन

69ः कीरोन पोलार्ड

65ः हार्दिक पांड्या।