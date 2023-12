IPL most expensive players: आईपीएल खिलाड़ी पर करोड़ों खर्च, नीलामी में 10 सबसे महंगे खरीदे गए खिलाड़ियों की सूची

Highlights टीमों ने कुछ हाई-प्रोफाइल क्रिकेटरों पर अपना पैसा खर्च किया। तेज गेंदबाज पर 10 टीमों ने पैसों की बारिश कर दी। 2024 संस्करण से पहले 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित की गई।

IPL most expensive players: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2024 संस्करण से पहले 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित खिलाड़ियों की नीलामी में टीमों ने कुछ हाई-प्रोफाइल क्रिकेटरों पर अपना पैसा खर्च किया। तेज गेंदबाज पर 10 टीमों ने पैसों की बारिश कर दी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क की जोड़ी ने इतिहास लिख दिया।

1ः मिशेल स्टार्क- कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 24.75

2ः पैट कमिंस-सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 20.50

3ः डेरिल मिशेल-चेन्नई सुपर किंग्स 14.00

4ः हर्षल पटेल पंजाब किंग्स (पीबीकेएस), 11.75

5ः अल्जारी जोसेफ- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी), 11.50

6ः स्पेंसर जॉनसन- गुजरात टाइटंस (जीटी), 10.00

7ः समीर रिज़वी- चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)- 8.40

8ः रिले रोसौव- पंजाब किंग्स (पीबीकेएस)- 8.00

9ः शाहरुख खान- गुजरात टाइटंस (जीटी)- 7.40

10ः रोवमैन पॉवेल- राजस्थान रॉयल्स (आरआर)- 7.40।

मिशेल स्टार्क- 24.75-2024

पैट कमिंस-20.50-2023

कैमरन ग्रीन- 17.50- 2023

बेन स्टोक्स-16.25-2023

क्रिस मौरिस- 16.25-2021

निकोलस पूरन-16.00-2023

युवराज सिंह-16.00-2015

पैट कमिंस- 15.50-2020

इशान किशन- 15.25-2022।

