IPL 2026 Auction Live Updates: नीलामी में 10 फ्रेंचाइजी 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला, देखिए आईपीएल ऑक्शन लाइव अपडेट

IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल 2026 सीजन से पहले होने वाली मिनी नीलामी मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित की जाएगी। इस ऑक्शन में लीग की 10 टीमें कुल 369 खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगी, जहां कई क्रिकेटरों के करियर की दिशा तय होगी नीलामी पूल में इस बार 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात यह है कि 40 खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में रखा है, जिनमें भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई भी मौजूद हैं। टीमों के पर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे मजबूत बजट (64.30 करोड़ रुपये) के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि मुंबई इंडियंस के पास इस नीलामी में खर्च करने के लिए सबसे कम राशि (2.75 करोड़ रुपये) उपलब्ध है। गौरतलब है कि इस मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी को रिलीज किए गए खिलाड़ियों के लिए राइट टू मैच (RTM) कार्ड इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

16 Dec, 25 : 01:44 PM IPL 2026 Auction Live Updates: इन पांच विदेशी विकेटकीपरों पर रहेगी खास नजर आईपीएल 2026 ऑक्शन में कई टीमें विकेटकीपर बल्लेबाजों को लेकर रणनीति बनाती नजर आ सकती हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स से उम्मीद है कि वह इस विभाग को मजबूत करने के लिए बड़ी बोली लगा सकती है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स भी विकेटकीपिंग के बैकअप विकल्पों की तलाश में हैं। ऐसे में नीलामी के दौरान इन पांच विदेशी विकेटकीपरों पर फ्रेंचाइजियों की नजर रह सकती है: क्विंटन डी कॉक

जॉनी बेयरस्टो

टिम सेफर्ट

जेमी स्मिथ

बेन डकेट

16 Dec, 25 : 01:44 PM IPL 2026 Auction Live: आईपीएल 2026 खिलाड़ियों की नीलामी आईपीएल 2026 सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार को आयोजित की जाएगी। इस बार ऑक्शन का मंच अबू धाबी के एतिहाद एरिना में सजेगा, जहां फ्रेंचाइजियां कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। इस सूची में 240 भारतीय और 110 विदेशी क्रिकेटर शामिल हैं। भारतीय समयानुसार नीलामी की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे होगी, जिसके बाद टीमों के बीच रणनीति और बजट की कड़ी परीक्षा देखने को मिलेगी।

16 Dec, 25 : 01:43 PM IPL 2026 Auction Live: सेट 1 में कौन-कौन से खिलाड़ी? आईपीएल 2026 ऑक्शन के पहले सेट में कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। इस सेट में कैमरून ग्रीन, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, डेवोन कॉनवे, जैक फ्रेजर-मैकगर्क और डेविड मिलर जैसे चर्चित खिलाड़ियों पर बोली लगने की उम्मीद है।

16 Dec, 25 : 01:43 PM IPL 2026 Auction Live: ढाई बजे से शुरू होगी नीलामी आईपीएल के 19वें सीजन के लिए होने वाली नीलामी की प्रक्रिया यूएई समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगी। भारतीय दर्शकों के लिए यह समय दोपहर 2:30 बजे का होगा। तय समय के बाद कुछ ही मिनटों में खिलाड़ियों पर बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फ्रेंचाइजियां अपने-अपने दांव खेलती नजर आएंगी।

16 Dec, 25 : 01:42 PM IPL 2026 Auction Live Updates: कैमरून ग्रीन पर टिकी निगाहें आईपीएल 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को लेकर जबरदस्त चर्चा है। इस बार उन्होंने खुद को बतौर बल्लेबाज ऑक्शन पूल में शामिल किया है, जिससे फ्रेंचाइजियों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि ग्रीन पर नीलामी की सबसे ऊंची बोलियों में से एक लग सकती है। गौरतलब है कि चोट के कारण वह पिछले आईपीएल सीजन में हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन अब फिट होकर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं।