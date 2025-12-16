IPL Auction 2026: बेस प्राइस 30 लाख और बिके 14.20 करोड़, कौन हैं कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर?

IPL Auction 2026: तीन बार की इस चैंपियन ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज पथिराना को खरीदने की होड़ में तब प्रवेश किया जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती बोली के बार पीछे हटने का फैसला किया।

Highlightsआवेश खान की 10 करोड़ रुपये की बोली को पीछे छोड़ दिया है।नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला।वेंकटेश अय्यर को हासिल करने की कोशिश की थी।

IPL Auction 2026: आईपीएल नीलामी में पैसों की बारिश हो रही है। कार्तिक शर्मा की बेस प्राइस 30 लाख रुपये। CSK ने अब 3 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। SRH ने इसे बढ़ाकर 13.20 करोड़ रुपये कर दिया। आखिरकार CSK ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। कुछ मिनट पहले प्रशांत वीर के साथ IPL नीलामी में बिकने वाले संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। प्रशांत वीर की बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी। सीएसके ने 1.3 करोड़ रुपये की बोली लगाई। फिर आरआर ने दिलचस्पी दिखाई और बोली 4.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। एसआरएच ने भी बोली लगाई और अब बोली 6.8 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया।अब तक बिकने वाले सबसे अमीर अनकैप्ड खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने आवेश खान की 10 करोड़ रुपये की बोली को पीछे छोड़ दिया है।

केकेआर ने ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, पथिराना के लिए खर्च किये 18 करोड़

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हरफनमौला ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए रिकॉर्ड  25.20 करोड़ रुपये और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के लिए 18 करोड़ रुपये  खर्च किए। पृथ्वी साव और सरफराज खान जैसे भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी लय में होने के बावजूद इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला।

ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसके अंत में चेन्नई की फ्रेंचाइजी पिछड़ गयी। केकेआर ने इसके बाद वेंकटेश अय्यर को हासिल करने की कोशिश की थी,

लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस हरफनमौला को सात करोड़ रुपये की बोली के साथ अपनी से जोड़ा। तीन बार की इस चैंपियन ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज पथिराना को खरीदने की होड़ में तब प्रवेश किया जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती बोली के बार पीछे हटने का फैसला किया।

दो करोड़ रुपये की आधार मूल्य के साथ इस नीलामी में शामिल होने वाले पथिराना आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए। विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी के नियमों के अनुसार हालांकि शेष राशि बीसीसीआई के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में जाएगी। ऐसे में इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये (19 लाख अमेरिकी डॉलर) ही रहेगा।

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पथिराना को हालांकि पूरी रकम मिलेगी क्योंकि वह वेतन सीमा के अंदर है। ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है।   साव हालांकि घरेलू क्रिकेट में शानदार लय में होने के बावजूद किसी फ्रेंचाइजी को प्रभावित करने में नाकाम रहे।

यह हाल सरफराज का भी रहा जिन्होंने मंगलवार को मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में 22 गेंदों में 73 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदा जबकि न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (आधार मूल्य दो करोड़ रुपये) नीलामी में नहीं बिके।

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी सलामी बल्लेबाज एवं विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक एक करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस लौटे। तेज गेंदबाजों में आकाश दीप, स्पेंसर जॉनसन को भी कोई बोली नहीं मिली है, जबकि दो करोड़ रुपये की कीमत वाले एनरिच नॉर्किया को इसी रकम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया।

इस छोटी नीलामी में कुल 359 खिलाड़ी (246 भारतीय और 113 विदेशी खिलाड़ी) शामिल हैं, जिसमें 10 फ्रेंचाइजी अधिकतम 77 खिलाड़ियों के लिए बोली लगा रही हैं, जिनमें से 31 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। 

