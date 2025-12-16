IPL Auction 2026 Updates: 10 टीम के पास 237.55 करोड़ रुपये?, 359 खिलाड़ी, 77 जगह खाली, केकेआर के पास ₹64.30 और मुंबई इंडियंस झोली में ₹2.75 करोड़

Highlights IPL 2026 Auction Timing, Venue, Remaining Purse Of All Teams, Available Slots, And All You Need To Know Updates: IPL 2026 Auction Timing, Venue, Remaining Purse Of All Teams, Available Slots, And All You Need To Know Updates: IPL 2026 Auction Timing, Venue, Remaining Purse Of All Teams, Available Slots, And All You Need To Know Updates:

अबूधाबीः आईपीएल 2026 की नीलामी मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रही है। कुल 359 खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे। सभी दस फ्रेंचाइजी जमकर बोली लगाएंगी। कैमरून ग्रीन, वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टोन जैसे कई बड़े नाम नीलामी में शामिल हैं और उनसे भारी भरकम रकम मिलने की उम्मीद है। तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 64.3 करोड़ रुपये के साथ सबसे बड़ी नीलामी में उतरेगी। नीलामी में 10 टीम 77 खिलाड़ियों को खरीदने उतरेंगी और सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।

IPL Auction 2026 Updates: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी कब होगी?

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी मंगलवार, 16 दिसंबर को होगी।

IPL Auction 2026 Updates: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी किस समय शुरू होगी?

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी।

IPL Auction 2026 Updates: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी कहाँ होगी?

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में होगी।

IPL Auction 2026 Updates: उपलब्ध स्लॉट की संख्या-

10 टीमों को कुल 237.55 करोड़ रुपये के पर्स के साथ 77 स्लॉट भरने हैं।

सीएसके: 9 (4 विदेशी खिलाड़ी)

दिल्ली कैपिटल्स: 8 (5 विदेशी खिलाड़ी)

गुजरात टाइटन्स: 5 (4 विदेशी खिलाड़ी)

कोलकाता नाइट राइडर्स: 13 (6 विदेशी खिलाड़ी)

लखनऊ सुपर जायंट्स: 6 (4 विदेशी खिलाड़ी)

मुंबई इंडियंस: 5 (1 विदेशी खिलाड़ी)

पंजाब किंग्स: 4 (2 विदेशी खिलाड़ी)

राजस्थान रॉयल्स: 9 (1 विदेशी खिलाड़ी)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 8 (2 विदेशी खिलाड़ी)

सनराइजर्स हैदराबाद: 10 (2 विदेशी खिलाड़ी)

IPL Auction 2026 Updates: प्रत्येक टीम के लिए शेष राशि-

कोलकाता नाइट राइडर्स - ₹64.30

चेन्नई सुपर किंग्स - ₹43.40

सनराइजर्स हैदराबाद - ₹25.50

लखनऊ सुपर जायंट्स - ₹22.95

दिल्ली कैपिटल्स - ₹21.80

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - ₹16.40

राजस्थान रॉयल्स - ₹16.05

गुजरात टाइटन्स - ₹12.90

पंजाब किंग्स - ₹11.50

मुंबई इंडियंस - ₹2.75।

आईपीएल नीलामी: ग्रीन, वेंकटेश और लिविंगस्टोन पर रहेंगी नजरें

विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के उपलब्ध नहीं होने के कारण कैमरन ग्रीन इंडियन प्रीमियर लीग की मंगलवार को यहां होने वाली छोटी नीलामी में फायदे की स्थिति में रह सकते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स तथा चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी टीम इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के लिए बड़ी बोली लगा सकती हैं। मुंबई इंडियन्स की हालांकि नीलामी में अधिक भूमिका नहीं होगी।

क्योंकि उसके पास सिर्फ दो करोड़ 75 लाख रुपये उपलब्ध हैं और वह कुछ अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) खिलाड़ियों को उनके आधार मूल्य पर ही खरीद पाएगी। ग्रीन, भारतीय टीम से बाहर चल रहे वेंकटेश अय्यर और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर भारी-भरकम बोली लग सकती है।

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है और उसकी नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी। टीम को 13 खिलाड़ियों को खरीदना है और नीलामी में उसे मुख्य रूप से चुनौती सुपरकिंग्स से मिलने की उम्मीद है जिसके पास 43 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।

छोटी नीलामी हमेशा बड़ी नीलामी से अधिक दिलचस्प होती है क्योंकि फ्रेंचाइजी खास पसंद के साथ आती हैं और अलग-अलग कौशल वाले खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए हमेशा से बड़ी बोलियां लगती रही हैं।

इसे देखते हुए ग्रीन, वेंकटेश अय्यर और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर सबसे अधिक दो करोड़ रुपये के आधार मूल्य वाले खिलाड़ियों की सूची में हैं। आईपीएल में ग्रीन ने प्रभावित किया है। उन्होंने 29 मैच में 704 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी प्रारूपों में नियमित रूप से खेलते हैं और ऐसे में नीलामी में उनका आकर्षण का केंद्र होना लगभग तय है।

जहां तक वेंकटेश का सवाल है तो नाइट राइडर्स के सीईओ वैंकी मैसूर को छोड़कर सभी का मानना है कि नीलामी में 23 करोड़ 75 लाख लाख रुपये की राशि काफी अधिक थी और अपने सबसे खराब सत्र में यह ऑलराउंडर इस राशि को सही ठहराने की कोशिश में ही लगा रहा। टीम ने आंद्र रसेल को भी रिलीज कर दिया है और वह नाइट राइडर्स के नए ‘पावर कोच’ होंगे।

नाइट राइडर्स को ऐसे में शीर्ष क्रम के दो अच्छे बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर की दरकार है। तीसरे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर होल्डर को लेकर भले ही काफी हल्ला नहीं हो लेकिन वह आक्रामक बल्लेबाजी के अलावा प्रभावी गेंदबाजी करने में सक्षम हैं और कम विकल्पों के बीच टीम उनके लिए बड़ी बोली लगा सकती हैं।

ऐसी चर्चा है कि ग्रीन आईपीएल नीलामी में सबसे अधिक कीमत वाले विदेशी खिलाड़ियों की सूची में अपने हमवतन मिचेल स्टार्क (24 करोड़ 75 लाख रुपये) को पीछे छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें भी एक पेंच है। भले ही ग्रीन की बोली 25 करोड़ रुपये से अधिक हो जाए लेकिन फिर भी इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये ही रहेगा।

बोली की रकम और खिलाड़ियों का वेतन दोनों अलग-अलग होगा जिसमें बोली की रकम को टीम के कुल सालाना खिलाड़ी वेतन में से काटा जाएगा। इसका कारण आईपीएल का ‘अधिकतम फीस’ नियम है जिसके अनुसार छोटी नीलामी में किसी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम फीस सबसे अधिक कीमत (18 करोड़ रुपये) पर रिटेन किए गए खिलाड़ी और पिछली बड़ी नीलामी सबसे अधिक बोली (2025 में ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ रुपये) में से जो भी कम हो, वह होगी।

वेंकटेश के मामले में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी बोली 10 करोड़ रुपये से ऊपर जाती है जो उनके कौशल और काबिलियत को देखते हुए एक बोली होगी। छोटी नीलामी में राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड इस्तेमाल करने का कोई विकल्प नहीं है इसलिए अगर नाइट राइडर्स को वेंकटेश को वापस लेना है तो कुछ समझदारी भरे फैसले करने होंगे।

स्पिन गेंदबाजी भी करने वाले इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी लिविंगस्टोन और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक भी 10 लाख डॉलर (नौ करोड़ रुपये) का आंकड़ा छू सकते हैं। डिकॉक ने बार-बार दिखाया है कि वह बल्ले से मैच विजेता हैं और विकेटकीपर के रूप में भी बहुत भरोसेमंद हैं। अनकैप्ड भारतीय प्रशांत वीर और मुकुल चौधरी बोली लगाने वालों को आकर्षित करेंगे।

जबकि पृथ्वी साव और सरफराज खान भी उम्मीद करेंगे कि उन्हे 75 लाख रुपये के कम आधार मूल्य पर कोई खरीदार मिले। मथीशा पथिराना को सुपरकिंग्स ने रिलीज कर दिया था लेकिन लखनऊ सुपर जाइंट्स (22 करोड़ 95 लाख रुपये) जैसी टीम आक्रामक बोली लगा सकती हैं क्योंकि मोहम्मद शमी और अधिकतर चोटिल रहने वाले मयंक यादव की मौजूदगी के बावजूद उनका तेज गेंदबाजी आक्रमण कमजोर है। माना जाता है कि पथिराना ने अपने गेंदबाजी एक्शन में बदलाव किया है लेकिन क्या सुपरकिंग्स की उनमें दिलचस्पी लेगी यह एक बड़ा सवाल है।

इस सूची में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी भी हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय सर्किट में पहले ही अपना नाम बना लिया है और आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक हैं। अनकैप्ड भारतीयों में अशोक शर्मा पर भी अच्छी बोली लगने की उम्मीद है। वह पहले आईपीएल टीम का हिस्सा रह चुके हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।