IPL 2026: अबूधाबी में ऑक्शन से पहले ऐलान, जानिए 2026 में कब से कब तक खेला जाएगा आईपीएल

Highlights IPL 2026 auction LIVE: कर्नाटक राज्य सरकार ने शर्तिया स्वीकृति दी है। IPL 2026 auction LIVE: 11 प्रशंसकों की मौत के बाद इसे जरूरी सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा। IPL 2026 auction LIVE:घरेलू मैदान बेंगलुरु में टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी कर पाएगा या नहीं।

IPL 2026 auction LIVE: इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सत्र 26 मार्च से 31 मई की विंडो (टूर्नामेंट के लिए निर्धारित समय) के बीच होगा लेकिन यह देखना होगा है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने घरेलू मैदान बेंगलुरु में टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी कर पाएगा या नहीं। नियमों के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए क्योंकि घरेलू टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। हालांकि इस आयोजन स्थल को कर्नाटक राज्य सरकार ने शर्तिया स्वीकृति दी है।

A new responsibility 🤝

Creating a winning environment 🏆

The Dre-Russ factor 💪@KKRiders Head Coach Abhishek Nayar shares insights into the 3⃣-time champions’ auction strategy 💜 - By @RajalArora



🔽 Watch | #TATAIPL | #TATAIPLAuction | @abhisheknayar1https://t.co/mVkxuduWwM — IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025

लेकिन इस साल जून में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद इसे जरूरी सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा। आईपीएल 2026 के लिए छोटी नीलामी आज अबुधाबी में होगी जिसमें तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सबसे अधिक धनराशि के साथ उतरेगी।

Auction briefing ✅



What goes on the day before the auction? 🤔

What is it like to run the show at the #TATAIPLAuction? 🔨



🎥 🔽 Hear it all from auctioneer Mallika Sagar as she takes centre stage again - By @RajalArora#TATAIPL

https://t.co/wiX1OHOTfG — IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025