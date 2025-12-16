IPL Auction 2026: 20 करोड़ रुपये से अधिक की फीस पाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, देखिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Highlights खिलाड़ी को मिलने वाली कुल राशि ₹18 करोड़ तक ही सीमित रहेगी। राजस्थान रॉयल्स और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बोली की होड़ मची थी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को ₹25.2 करोड़ में खरीदा।

IPL Auction 2026: आईपीएल खिलाड़ी नीलामी का दिन आ गया है! कैमरन ग्रीन मंगलवार को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को ₹25.2 करोड़ में खरीदा। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बोली की होड़ मची थी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें संस्करण के लिए अबू धाबी में मिनी नीलामी चल रही है, जिसमें 10 टीमों को ₹237.55 करोड़ के कुल बजट में 77 खिलाड़ियों को खरीदना है। खिलाड़ी को मिलने वाली कुल राशि ₹18 करोड़ तक ही सीमित रहेगी।

IPL Auction 2026: तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी-

कैमरन ग्रीनः ₹25.2 करोड़

मिशेल स्टार्कः ₹24.75 करोड़

पैट कमिंसः ₹20.5 करोड़।

डेविड मिलर - 2 करोड़ रुपये

कैमरन ग्रीन - 25.2 करोड़ रुपये

वानिंदु हसरंगा - 2 करोड़ रुपये

वेंकटेश अय्यर - 7 करोड़ रुपये

क्विंटन डी कॉक - 1 करोड़ रुपये

बेन डकेट - 2 करोड़ रुपये

फिन एलन - 2 करोड़ रुपये (केकेआर)।

ग्रीन 20 करोड़ रुपये से अधिक की फीस पाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं - स्टार्क और पैट कमिंस (20.5 करोड़ रुपये) ने 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी। ग्रीन ने पिछले दो सीजन में MI और RCB के लिए 29 IPL मैचों में 153.69 के स्ट्राइक रेट से 707 रन बनाए हैं। ऑलराउंडरों की शुरुआती मांग में एक दिलचस्प मोड़ आया। लियाम लिविंगस्टोन को कोई खरीदार नहीं मिला।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि पृथ्वी साव और सरफराज खान नीलामी में नहीं बिके। ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया।

केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसके अंत में चेन्नई की फ्रेंचाइजी पिछड़ गयी। केकेआर ने इसके बाद वेंकटेश अय्यर को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस हरफनमौला को सात करोड़ रुपये की बोली के साथ अपनी से जोड़ा।

विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी के नियमों के अनुसार हालांकि शेष राशि बीसीसीआई के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में जाएगी। ऐसे में इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये (19 लाख अमेरिकी डॉलर) ही रहेगा। ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं।

उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है। साव हालांकि घरेलू क्रिकेट में शानदार लय में होने के बावजूद किसी फ्रेंचाइजी को प्रभावित करने में नाकाम रहे। यह हाल सरफराज का भी रहा जिन्होंने मंगलवार को मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में 22 गेंदों में 73 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदा जबकि न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (आधार मूल्य दो करोड़ रुपये) नीलामी में नहीं बिके।

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी सलामी बल्लेबाज एवं विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक एक करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस लौटे। इस छोटी नीलामी में कुल 359 खिलाड़ी (246 भारतीय और 113 विदेशी खिलाड़ी) शामिल हैं, जिसमें 10 फ्रेंचाइजी अधिकतम 77 खिलाड़ियों के लिए बोली लगा रही हैं, जिनमें से 31 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।