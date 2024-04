CSK Vs SRH No Seat Number 66: 'मेरा पैसा वापस करो', 4500 रुपये की टिकट खरीदी पर नहीं मिली सीट, देखें वीडियो

Highlights हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चैन्नई सुपरकिंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शुक्रवार को आईपीएल 2024 का 18वां मैच खेला गया चैन्नई सुपरकिंग्स को छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा आईपीएल सीजन 2024 में चैन्नई की यह दूसरी हार है

CSK Vs SRH No Seat Number 66: आईपीएल मैच देखने के लिए 4500 रुपये की टिकट लेकर स्टेडियम पहुंचे एक प्रशंसक को पूरा मैच खड़ा होकर देखना पड़ा। प्रशंसक के पास टिकट भी थी। लेकिन, टिकट पर जो सीट उसे दी गई, वह सीट वहां पर थी ही नहीं। प्रशंसक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है।

Disappointed that I’ve booked a ticket and seat Number was J66 in Stand.



Sorry state that seat doesn’t exist and had to stand and enjoy the game. Do I get a refund and compensation for this.#SRHvCSK#IPL2024@JayShah@BCCI@IPL@JaganMohanRaoA@SunRiserspic.twitter.com/0fwFnjk641