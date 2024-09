Punjab Kings IPL 2025: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स के बाद पंजाब किंग्स?, मुख्य कोच नियुक्त रिकी पोंटिंग

Highlights Punjab Kings IPL 2025: दिल्ली टीम 2021 में पहली बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी। Punjab Kings IPL 2025: रिकी पोंटिंग 2019 में दिल्ली टीम के मुख्य कोच बने थे। Punjab Kings IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स में सात साल बाद मुख्य कोच रहने के बाद रिकी पोंटिंग अलग हो गए थे।

Punjab Kings IPL 2025: ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियन प्लेयर रिकी पोंटिंग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं। फ्रेंचाइजी ने मुख्य कोच नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स में सात साल बाद मुख्य कोच रहने के बाद रिकी पोंटिंग अलग हो गए थे। इससे पहले मुंबई इंडियंस में भी कोचिंग दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान पोंटिंग 2019 में दिल्ली टीम के मुख्य कोच बने थे। देखरेख में टीम 2021 में पहली बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी। रिकी के सामने पंजाब के लिए कई चुनौती हैं। टीम अभी तक चैंपियन ट्रॉफी से दूर है।

Sehwag in IPL 2017.

Hodge in IPL 2018.

Hesson in IPL 2019.

Kumble in IPL 2021.

Kumble in IPL 2022.

Bayliss in IPL 2023.

Bayliss in IPL 2024.

Ponting in IPL 2025. [Espn Cricinfo]



