Shikhar Dhawan: 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच, तीनों प्रारूपों में 2315, 6793 और 1759 रन, 24 शतक और 55 अर्धशतक, जानें आंकड़े

Shikhar Dhawan retires live updates: शिखर धवन जब भी मैदान पर उतरे, अपना 100 प्रतिशत दिया। कैच लेने के बाद जिस अंदाज में फैंस के सामने पेश आते रहे वह काबिलेतारीफ हुआ करता था। शिखर धवन ने अपनी विरासत खुद बनाई। 24 अगस्त को फैंस का दिल दुखा दिया। गब्बर धवन ने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 खेले और तीनों प्रारूपों में क्रमशः 2315, 6793 और 1759 रन बनाए। टेस्ट में 7 शतक और 5 अर्धशतक बनाए। इस दौरान 28 खिलाड़ी को कैच किया। टेस्ट में 190 उच्चतम स्कोर रहा। वनडे में 17 शतक और 39 फिफ्टी जड़े और 83 खिलाड़ियों का कैच लिया। वनडे में 143 उच्चतम स्कोर है। शिखर ने कमाल की फील्डिंग से फैंस को खुश किया। टी20 मैच में 11 फिप्टी जड़े और इस दौरान इनका उच्चतम स्कोर 92 रन रहा। रोहित शर्मा के साथ साझेदारी ने जान डाल दी।

भारत के सलामी बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा। 38 वर्षीय खिलाड़ी ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच दिसंबर 2022 में चट्टोग्राम में बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेला था। आखिरी टी20 जुलाई 2021 में श्रीलंका में था। धवन ने 2018 के बाद से भारत के लिए कोई टेस्ट नहीं खेला। अप्रैल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2024 अंतिम मैच रहा।

धवन ने 2004 के अंडर-19 विश्व कप में तीन शतक के साथ 505 रन बनाकर कमाल कर दिया। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के साथ वह दिल्ली के मजबूत बल्लेबाजी क्रम का हिस्सा थे। खूबसूरत कवर ड्राइव और कट्स के साथ अपने मजबूत ऑफसाइड गेम के लिए जाने जाते रहे। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय प्रारूप में पदार्पण किया और शून्य पर आउट हो गए।

तीन साल बाद मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। वनडे डेब्यू से अलग रहा। पदार्पण मैच में केवल 85 गेंदों में सबसे तेज़ टेस्ट शतक बनाया। 2013 में रोहित शर्मा के साथ एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी की। भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इस दौरान 363 रन और दो शतक बनाए।

2015 क्रिकेट विश्व कप में एमसीजी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धवन की 137 रन की पारी उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक थी। उन्होंने मोर्ने मोर्कल, डेल स्टेन, वेन पार्नेल और वर्नोन फिलेंडर जैसे बॉलर को तोड़ दिया। धवन ने ICC 2019 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक के साथ की। धवन का क्रिकेट सोनेट क्लब में परवान चढ़ा।

पश्चिम दिल्ली के इस खिलाड़ी को मैदान पर हर परिस्थिति में संघर्ष करने वाले क्रिकेट के तौर पर जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में खराब फॉर्म और यशस्वी जयसवाल और शुभमन गिल जैसी युवा सलामी बल्लेबाजों के उभरने के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में 44.11 की औसत से 6,793 रन बनाए। टेस्ट में 40.61 की औसत और सात शतक की मदद से 2,315 रन बनाए।

