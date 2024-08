40 लाख में बिकी विराट कोहली की जर्सी, रोहित शर्मा के बल्ले की कीमत 24 लाख रुपये, केएल राहुल ने नीलामी से जुटाए 1.93 करोड़, बच्चों का करेंगे मदद

Highlights विराट कोहली की जर्सी 40 लाख रुपये की बड़ी रकम में नीलाम हुई कोहली के दस्ताने की भी नीलामी 28 लाख रुपये में हुई नीलामी आयोजन में एमएस धोनी का बल्ला 13 लाख रुपये में बिका

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और उनकी पत्नी अथिया शेट्टी ने हाल ही में जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए एक नीलामी का आयोजन किया था। इस नीलामी मे राहुल और अथिया ने 1.93 करोड़ रुपये की बड़ी रकम जुटाई है। नीलामी से मिले पैसों का उपयोग बौद्धिक रूप से अक्षम और सुनने में असमर्थ बच्चों की मदद के लिए किया जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस नीलामी में विराट कोहली की जर्सी सबसे महंगी बिकी। भारत के पूर्व कप्तान और स्टॉर बल्लेबाज विराट कोहली की 40 लाख रुपये की बड़ी रकम में नीलाम हुई। कोहली के दस्ताने की भी नीलामी 28 लाख रुपये में हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित शर्मा का बल्ला 24 लाख रुपये में नीलाम हुआ। वह भारत की टेस्ट और वनडे टीमों के वर्तमान कप्तान हैं।

The most expensive buy at the KL Rahul-Athiya conducted auction: Virat Kohli's jersey - 40 Lakhs. Virat Kohli's gloves - 28 Lakhs. Rohit Sharma's bat - 24 Lakhs. MS Dhoni's bat - 13 Lakhs. Rahul Dravid's bat - 11 Lakhs. pic.twitter.com/ZzPxO2yh5o

इस नीलामी आयोजन में एमएस धोनी का बल्ला 13 लाख रुपये में बिका। राहुल द्रविड़ की जर्सी और केएल राहुल का बल्ला 11-11 लाख रुपये में नीलाम हुए। बच्चों की मदद के लिए किए जा रहे इस नेक काम में राहुल और अथिया का समर्थन करने के लिए कई अन्य क्रिकेटर भी आगे आए।

Full details about the auction conducted by KL Rahul & Athiya Shetty for needy children 🫡



- 1.93 crore were raised from auction...!!!! pic.twitter.com/r7UYKqgwcD