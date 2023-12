IPL 2024 Auction: 24.75 करोड़ रुपये में बिके स्टार्क, पत्नी हीली की मजेदार प्रतिक्रिया वायरल, सोशल मीडिया पर कई कमेंट

Highlights पत्नी एलिसा हीली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। पिछले आठ में अपने देश को प्राथमिकता दी।

IPL 2024 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की लॉटरी लग गई। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने दुबई में हुई नीलामी में स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान और स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

हमवतन और कप्तान पैट कमिंस के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपये में हासिल किया था। स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली का वायरल वीडियो में हल्की-फुल्की प्रतिक्रिया साझा की। अपनी भौंहें ऊपर उठाईं और फिर बीयर के जश्न का आनंद लिया।

That's a GRAND return to the IPL for Mitchell Starc 😎



DO NOT MISS the record-breaking bid of the left-arm pacer who will feature for @KKRiders 💜💪#IPLAuction | #IPLpic.twitter.com/D1A2wr2Ql3 — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने बुधवार को कहा कि उनके पति और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड अनुबंध के हकदार थे क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने दुबई में मंगलवार को हुई नीलामी में स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।

अप्रैल 2016 में स्टार्क से विवाह करने वाली एलिसा ने गुरुवार से यहां भारत के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट से पूर्व मीडिया से कहा, ‘‘देखिए, जो है वो है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मिच के लिए यह शानदार लम्हा है। यह उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और संभवत: उसके चुने हुए विकल्पों का भी जिसमें उसने पिछले आठ में अपने देश को प्राथमिकता दी।’’

A stellar location 🏟️

A stellar #IPLAuction 🔨

10 stellar teams 🙌🏻

And one stellar team behind the scenes 👌🏻🤌🏻



BRING ON #IPL 2024 😎 pic.twitter.com/R7a57udnpH — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

स्टार्क द्वारा इतिहास रचने के तुरंत बाद हीली का बीयर पीते और चेहरे के भावों के साथ आश्चर्य व्यक्त करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसे ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान ने बकवास बताया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं असल में जिम में थी। बीयर के बारे में नहीं सोच रही थी, कड़ी मेहनत कर रही थी और यह सब होते हुए देख रही थी।

यह उनके और पैट (कमिंस) के लिए एक अद्भुत दिन था।’’ स्टार्क पर बोली की शुरुआत मुंबई इंडियन्स और दिल्ली कैपिटल्स ने की लेकिन जब उन पर लगी बोली 10 करोड़ के करीब पहुंची तो ये दोनों टीम दौड़ से हट गईं। एलिसा और स्टार्क नौ बरस की उम्र में मिले थे और दोनों ने विकेटकीपर के रूप में शुरुआत की।

Presenting the Top 5⃣ buys of #IPLAuction 2024 😎



Mitchell Starc tops the list with a whopping amount of INR 24.75 Crore 🔥#IPLpic.twitter.com/3ky8QsixV1 — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

स्टार्क बाद में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ बने जबकि एलिसा सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। एलिसा को हाल में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया और यहां भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट कप्तान के रूप में उनका पहला टेस्ट होगा।