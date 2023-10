IPL 2024 Auction: आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को होने की संभावना, 15 नवंबर तक रिटेन और रिलीज खिलाड़ी की सूची देंगे 10 फ्रेंचाइजी, जानें शेयडूल

Highlights दिसंबर के पहले सप्ताह तक नीलामी पूल जारी किया जाएगा। दुबई को आयोजन स्थल माना जा रहा है। बीसीसीआई ने शुरुआत में इस्तांबुल में नीलामी आयोजित करने की योजना बनाई थी।

IPL 2024 Auction: आईसीसी विश्व कप 2023 के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) डोज शुरू होने वाला है। आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को होने की संभावना है। 10 फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जमा करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह तक नीलामी पूल जारी किया जाएगा।

