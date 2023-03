IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स में सौरव गांगुली की वापसी, टीम ने अक्षर पटेल को बनाया उप-कप्तान, जानें कौन है कप्तान

Highlights भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उप-कप्तान नामित किया गया है। गांगुली इससे पहले भी 2019 सीजन के दौरान मेंटर की भूमिका में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े रहे हैं। कैपिटल्स के सह-मालिक और अध्यक्ष पार्थ जिंदल ने टीम में गांगुली का स्वागत किया।

नई दिल्ली: भारत के प्रतिभाशाली बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी भी भयानक कार दुर्घटना से उबर रहे हैं। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड वॉर्नर को आईपीएल 2023 के लिए कप्तान नियुक्त किया है। वहीं, भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उप-कप्तान नामित किया गया है। फ्रेंचाइजी ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फ्रेंचाइजी के क्रिकेट निदेशक के रूप में भी घोषित किया है।

गांगुली इससे पहले भी 2019 सीजन के दौरान मेंटर की भूमिका में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज वॉर्नर आईपीएल के पिछले सीजन में कैपिटल्स के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने 48 की औसत और 150.52 की औसत से 432 रन बनाए थे। उन्होंने पांच अर्धशतक भी लगाए।

Excited, honored and thrilled to welcome @SGanguly99 to the @DelhiCapitals family as the Director of Cricket - dada has and will always be the reason I fell in love with this beautiful game and his experience and wisdom will no doubt take us to new heights as a franchise. pic.twitter.com/yMjvwlcRQ6