गौरतलब है कि बारिश के कारण रिजर्व दिन पर खेले गए इस फाइनल का अंत किसी परीकथा से कम नहीं था । जीत के लिए डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चेन्नई को 15 ओवर में 172 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था।

By अनिल शर्मा | Published: May 30, 2023 09:45 AM