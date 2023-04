IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को झटका, टीम के लिए पिछले सीजन का 'हीरो' रहा ये खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को बड़ा झटका, रजत पाटिदार आईपीएल-2023 से हुए बाहर। आरसीबी के लिए पाटिदार का पिछले सीजन में प्रदर्शन धमाकेदार रहा था, एक शतक भी उन्होंने जमाया था। रजत पाटिदार ने पिछले सीजन में 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए थे।

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-2023 के शुरुआती दौर में ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को बड़ा झटका लगा है। रजत पाटिदार चोट की वजह से पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। 29 साल के बल्लेबाज पाटिदार एड़ी में चोट लगी थी और इसके बाद एनसीए में उनका इलाज चल रहा था।

आरसीबी हाल में उम्मीद कर रही थी कि मध्य प्रदेश का यह धाकड़ बल्लेबाज इस सीज़न में उनके लिए खेलने के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि मंगलवार को उसे बड़ा झटका लगा। आरसीबी की ओर से ट्वीट कर पाटिदार के आईपीएल-2023 से बाहर होने की जानकारी दी गई है।

Unfortunately, Rajat Patidar has been ruled out of #IPL2023 due to an Achilles Heel injury. 💔



We wish Rajat a speedy recovery and will continue to support him during the process. 💪



The coaches and management have decided not to name a replacement player for Rajat just yet. 🗒️ pic.twitter.com/c76d2u70SY