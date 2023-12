IPL: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर पारी, शांत रहकर भूमिका निभाई, रिंकू ने कहा-पिछले 5-6 साल से आईपीएल में खेल रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा

Highlights 9 विकेट पर 174 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह तुम्हारी (रिंकू) पहली सीरीज है। बहुत शांत थे और आसानी से शॉट लगा रहे थे।

IPL: भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्तमान टी20 श्रृंखला में दबाव की परिस्थितियों में भी शांत बने रहकर अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने का श्रेय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने को दिया। रिंकू ने चौथे मैच में 29 गेंद पर 46 रन बनाए जबकि सीरीज में अपना पहला खेल रहे जितेश शर्मा ने 19 गेंद पर 35 रन की पारी खेली।

इससे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 174 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट पर 154 रन पर रोक कर पांच मैच की श्रृंखला में 3-1 से अजेय बढ़त हासिल की। भारत की शुक्रवार को यहां 20 रन से जीत के बाद रिंकू ने बीसीसीआई टीवी पर जितेश से कहा,‘‘मैं लंबे समय से खेल रहा हूं।

मैं पिछले 5-6 साल से आईपीएल में खेल रहा हूं, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैं खुद पर भरोसा रखता हूं और शांत बने रहने की कोशिश करता हूं।’’ जितेश ने स्वीकार किया कि जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरे तो काफी दबाव में थे। उन्होंने कहा,‘‘ऐसा नहीं लग रहा था कि यह तुम्हारी (रिंकू) पहली सीरीज है।

Rinku Singh said, "I do training with Jitesh Sharma. I eat good food and I like lifting weights in the gym. It helps me generate the power". pic.twitter.com/o3b9d4UBXy — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2023

जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरा तो काफी दबाव में था लेकिन तुम बहुत शांत थे और आसानी से शॉट लगा रहे थे। ’’ इशान किशन की जगह टीम में दिए गए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश ने उन्हें शांत चित बनाए रखने में मदद करने के लिए रिंकू का आभार भी व्यक्त किया।

जितेश ने रिंकू से कहा,‘‘तुम मुझे लगातार बोल रहे थे कि सहज बने रहो और किसी तरह का दबाव मत लो।’’ रिंकू ने अपनी पारी के दौरान 100 मीटर लंबा छक्का भी लगाया। इतने लंबे शॉट लगाने के राज के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह नियमित तौर पर जिम जाते हैं। उन्होंने कहा,‘‘मुझे वजन उठाना पसंद है जिससे मुझे ताकत मिलती है।’’