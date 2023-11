Highlights चार दिन बाद केएल राहुल ने एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था विश्व कप 2023 में भारत फाइनल छोड़ सभी 10 मैच जीते

Kl Rahul: विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार का गम अभी तक टीम इंडिया पचा नहीं पाई है। ताजा उदाहरण, केएल राहुल हैं। विश्व कप हारे हुए चार दिन का वक्त बीत गया है और अब राहुल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि विश्व कप हारने का दर्द अभी दुख रहा है।

उन्होंने एक्स एकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की। फोटो का केपशन दिया स्टिल हर्ट्स। राहुल के इस पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन भी आने लगे हैं। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेले गए विश्व कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

Still Hurts 🤕

Always supported u ,

राहुल की हुई थी आलोचना

विश्व कप 2023 फाइनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन राहुल के बल्ले से आए थे। लेकिन स्लो पारी की वजह से उनकी आलोचना भी हुई थी। राहुल ने 107 गेंदों में 66 रन बनाए जबकि 49 डॉट गेंदें खेलीं और 52 सिंगल्स और पांच डबल्स लिए। राहुल मैच के उस वक्त आउट हुए जब पारी को तेजी से बढ़ाने की जरूरत थी। भारत लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था। लेकिन, फाइनल अपने नाम न कर सका।

कुलदीप ने भी साझा किया अपना दर्द

कुलदीप यादव ने लिखा कि चेन्नई से अहमदाबाद तक की हमारी यात्रा निराशाजनक परिणाम के साथ समाप्त हुई, लेकिन हम छह सप्ताह में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। दर्द के बावजूद, हम अगले अवसर के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जबकि हार का दर्द बना रहता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए; जीवन चलता रहता है, और उपचार में समय लगता है।

Our journey from Chennai to Ahmedabad ended in a disappointing result, but we take pride in our achievements over the six weeks. Despite the pain, we're determined to work harder for the next opportunity.



कप सुंदर था, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान की कुछ और ही योजना थी। इस पल को नेविगेट करते हुए, स्विच ऑफ करने और रिचार्ज करने का समय आ गया है। इस झटके से निपटना कठिन है, लेकिन हम विश्वास पर कायम हैं, आगे की यात्रा में विश्वास रखते हैं।