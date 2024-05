महिलाओं और युवाओं को मिला रोजगार, घरेलू जरूरतें हुईं पूरी, शहरी क्षेत्र में ग्रोथ सबसे ज्यादा- रिपोर्ट

By आकाश चौरसिया | Published: May 16, 2024 10:53 AM

पीरियोडिक श्रम बल सर्वेक्षण ने डाटा किया साझा, जारी कर बताया कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्षीय और उससे ऊपर के लोगों के बीच पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 6.7 फीसदी बेरोजगारी घट गई।