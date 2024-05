ब्लॉग: चुनावी राजनीति से क्यों गायब है पर्यावरण का मुद्दा ?

By अभिषेक कुमार सिंह | Published: May 16, 2024 11:08 AM

चुनावी दौर में प्रायः जनता किसी राजनीतिक दल या नेता से ये सवाल नहीं पूछ रही है कि अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या उनके एजेंडे में इससे बचाव का कोई उपाय शामिल है।

फाइल फोटो