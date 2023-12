पाकिस्तान को पीछे छोड़ टीम इंडिया टॉप पर, सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाली टीम बनी

Highlights टीम इंडिया टॉप पर, सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाली टीम बनी भारत ने अपने स्पिनरों की मदद से आस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है

India surpass Pakistan: भारतीय टीम ने रायपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में हाल में वनडे विश्व चैम्पियन बनी आस्ट्रेलिया को 20 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली।इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम बन गई। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। इस प्रारूप में यह भारत की 136वीं जीत थी। 2006 में इस प्रारूप में पदार्पण के बाद से भारत ने 213 T20I खेले हैं। इनमें से 67 में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 136 मैचों में टीम विजयी हुई है। तीन मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए।

A special win in Raipur 👏#TeamIndia now has the most wins in Men's T20Is 🙌#INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/edxRgJ38EG