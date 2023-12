India Women vs England Women 2023: ‘इंपैक्ट खिलाड़ी’ ने दिलाई जीत!, 3 ओवर, 25 रन और 2 विकेट, एक शानदार कैच और विजयी रन, भारत को आखिरी दो ओवरों में 11 रन की जरूरत थी

Highlights भारत ने पहले दो टी20 हारने के बाद तीसरे मैच में इंग्लैंड को पांच विकेट से शिकस्त दी। तीन ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लेने के अलावा एक शानदार कैच लपका। अमनजोत ने चार गेंद में 13 रन बनाये जिसमें तीन चौके शामिल थे।

India Women vs England Women, 3rd T20I 2023: भारत के फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने अमनजीत कौर को ‘इंपैक्ट खिलाड़ी’ कहा है जिनके हरफनमौला प्रदर्शन की मदद से भारतीय महिला टीम ने तीसरे और आखिरी टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को हराया।

भारत ने पहले दो टी20 हारने के बाद तीसरे मैच में इंग्लैंड को पांच विकेट से शिकस्त दी। अमनजोत ने तीन ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लेने के अलावा एक शानदार कैच लपका और विजयी रन भी बनाये। भारत को आखिरी दो ओवरों में 11 रन की जरूरत थी। अमनजोत ने चार गेंद में 13 रन बनाये जिसमें तीन चौके शामिल थे।

Amanjot Kaur hits the winning runs
#TeamIndia win the 3rd and last T20I by 5 wickets



England win the series 2-1



