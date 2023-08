India Vs West Indies 1st T20: डेब्यू मैच में किया कमाल, 22 गेंद में 39 रन, बीसीसीआई ने पोस्ट किया वीडियो, देखें

Highlights हर किसी का सपना देश के लिये खेलने का होता है। बल्लेबाजी के लिये जा रहा हूं और हमने विश्व कप जीत लिया। बचपन से मेरा सपना भारत के लिये विश्व कप जीतने का रहा है।

India Vs West Indies 1st T20: तिलक वर्मा ने सोचा नहीं था कि भारत के लिये पदार्पण का मौका करियर में इतनी जल्दी मिल जायेगा लेकिन अब यह सपना पूरा होने के बाद उनका लक्ष्य विश्व कप जीतना है। 2020 अंडर 19 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे 20 वर्ष के वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में 22 गेंद में 39 रन बनाये।

वर्मा ने बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किये गए वीडियो में कहा,‘हर किसी का सपना देश के लिये खेलने का होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैरियर में इतनी जल्दी भारत के लिये खेलने का मौका मिलेगा। अंडर 19 विश्व कप के बाद कोरोना महामारी आ गई तो मुझे लगा कि जो भी मौका मिले, उसमें खेल लो।’

मुंबई इंडियंस के लिये 2023 आईपीएल में 343 रन बनाने वाले वर्मा ने कहा ,‘बचपन से मेरा सपना भारत के लिये विश्व कप जीतने का रहा है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि विश्व कप कैसे जीता जाए। मैं इसकी कल्पना करता रहता हूं कि मैं बल्लेबाजी के लिये जा रहा हूं और हमने विश्व कप जीत लिया।’ उन्होंने कहा ,‘अब मुझे भारत की जर्सी मिल गई है जो मेरा सपना था। मुझे लगता है कि विश्व कप जीतने का सपना भी जल्दी ही पूरा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है।’

