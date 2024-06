T20 World Cup 2024 Super-8: टी20 विश्व कप में 20 देश और 10 टीम बाहर, सुपर-8 में 6 देश, 2 सीट और 4 टीम में टक्कर

Highlights T20 World Cup 2024 Super-8: 10 टीम अभी तक बाहर हो गई है। T20 World Cup 2024 Super-8: सुपर-8 में 2 जगह खाली और 4 टीम में टक्कर है। T20 World Cup 2024 Super-8: 20 टीम विश्व कप खेल रही है।

T20 World Cup 2024 Super-8: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के ग्रुप चरण अंतिम दौर पर है। सुपर-8 में 6 देश पहुंच गए हैं। इस बार 20 टीम विश्व कप खेल रही है। 10 टीम अभी तक बाहर हो गई है। सुपर-8 में 2 जगह खाली और 4 टीम में टक्कर है। ग्रुप-ए से मेजबान अमेरिका और टीम इंडिया, ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप-सी से अफगानिस्तान और मेजबान वेस्टइंडीज और ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंच गई है। आपको बता दें कि ग्रुप-बी में स्काटलैंड और इंग्लैंड और ग्रुप-डी में बांग्लादेश और नीदरलैंड में एक सीट के लिए टक्कर है। देखना है कि कौन बाजी मारता है।

T20 World Cup 2024 Super-8

1ः टीम इंडिया

2ः मेजबान अमेरिका

3ः ऑस्ट्रेलिया

4ः दक्षिण अफ्रीका

5ः मेजबान वेस्टइंडीज

6ः अफगानिस्तान।

It has been a dream run for 🇺🇸 in the #T20WorldCup 2024 🤩



Read more ⬇️https://t.co/4bWDA74YCn — ICC (@ICC) June 14, 2024

T20 World Cup 2024 Super-8: टी20 विश्व कप में 10 टीम बाहर-

1ः पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान

2ः पूर्व चैम्पियन श्रीलंका

3ः आयरलैंड

4ः कनाडा

5ः नामीबिया

6ः ओमान

7ः न्यूजीलैंड

8ः पापुआ न्यू गिनी

9ः युगांडा

10ः नेपाल।

Tanzim Hasan Sakib leads the #T20WorldCup Fantasy Set 3 Best XI 👏



Make sure you pick your team now ahead of Set 4 👉 https://t.co/g6hOJcLlVEpic.twitter.com/cM6G598ORu — ICC (@ICC) June 14, 2024

अमेरिका ने आयरलैंड के खिलाफ मैच रद्द होने के बाद अपने पहले ही प्रयास में टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण को पार करने के साथ ही पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अमेरिका ने अपने पहले दो मुकाबलों में पड़ोसी देश कनाडा और मजबूत पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी। उसे भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया।

A special day 😍



Fun times at the ICC Cricket4Good clinic for the kids with the Australia players at Daren Sammy National Cricket Stadium 🏏 pic.twitter.com/YMoAAiIh5M — ICC (@ICC) June 15, 2024

इस मैच रद्द होने से वह ग्रुप से से भारत के साथ सुपर आठ चरण में पहुंच गया। पाकिस्तान की मजबूत टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसे उन्होंने 2009 में जीता था। अमेरिका ने लगभग टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में लगभग 200 रनों का पीछा करते हुए कनाडा पर शानदार जीत दर्ज की थी। टी20 विश्व कप के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक में पिछले साल के उपविजेता पाकिस्तान को झटका दिया।

फिर खिताब के प्रबल दावेदार भारत को कड़ी टक्कर दी। टीम ने इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। फोर्ट लाउडरहिल फ्लोरिडा का हिस्सा है जो उष्णकटिबंधीय तूफान की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों ने यहां लगातार बारिश हो रही है ऐसे में शुक्रवार को मैच होने पर पहले से ही संदेह था।

अमेरिका ने इसके साथ ही भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। इस विश्व कप शीर्ष आठ टीमों के अलावा दो मेजबान और विश्व कप फाइनल के दिन इसके बाहर की शीर्ष दो रैंक वाली टीमें आगामी टी20 विश्व के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगी।

The race for Super Eight heats up as four sides battle it out for the remaining two spots 🔥#T20WorldCuphttps://t.co/iEcsSfc5yA — ICC (@ICC) June 15, 2024

सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क में होने वाला टी20 विश्व कप का पूरा फ्लोरिडा चरण प्रतिकूल मौसम की वजह से रद्द हो सकता है। स्थानीय अधिकारियों को भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस मैदान पर दो दिन पहले नेपाल और श्रीलंका का मैच भी टॉस हुए बिना रद्द हो गया था।