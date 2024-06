T20 World Cup 2024: पूर्व विश्व चैंपियन सहित 6 देश का सपना टूटा, टी20 विश्व कप से बाहर, देखें लिस्ट

Highlights T20 World Cup 2024:मेजबान वेस्टइंडीज की टीम सुपर-8 में दिखेगी। T20 World Cup 2024: ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रवेश किया है। T20 World Cup 2024: ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालीफाई कर ली है।

T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 सुपर-आठ में धीरे-धीरे प्रवेश कर रहा है। पहली बार 20 टीम भाग ले रही है। लेकिन इस बीच 6 देश का सपना टूट गया। 2014 विश्व चैंपियन श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ओमान, पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी), युगांडा और नामीबिया सुपर-8 मुकाबले से बाहर हो गई। ग्रुप-ए से भारतीय टीम सुपर-8 में प्रवेश करने वाली पहली टीम है। ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालीफाई कर ली है। ग्रुप-सी से अफगानिस्तान (पहली बार सुपर आठ चरण में जगह) और मेजबान वेस्टइंडीज की टीम सुपर-8 में दिखेगी। ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रवेश किया है।

New York ✅ #TeamIndia arrive in Florida 🛬 for their last group-stage match of the #T20WorldCup ! 👍 pic.twitter.com/vstsaBbAQx

73 बनाम आयरलैंड, दुबई, 2017

59 बनाम श्रीलंका, दुबई, 2022

32 बनाम ZIM, शारजाह, 2018

29 बनाम पीएनजी, तरौबा, 2024

16 बनाम यूएई, एडिनबर्ग, 2015

A crucial win to qualify for the Super Eight 👌



Another special guest in today’s Best Fielder 👏 🥇



Any guesses who? 🤔 - By @RajalArora#T20WorldCup | #TeamIndia | #USAvIND



WATCH 🎥 🔽https://t.co/0eLcXIdOai