T20 World Cup 2024: सुपर-8 में 5 टीम पहुंची, टॉप-15 बॉलर और बल्लेबाज की लिस्ट जारी, अफगानिस्तान खिलाड़ी पहले पायदान पर काबिज, देखें लिस्ट

Highlights T20 World Cup 2024: ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका की टीम 6 अंक के साथ प्रवेश किया है। T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान (3 मैच और 6 अंक) की टीम पहली बार सुपर-8 में जोर आजमाइश करेगी। T20 World Cup 2024: ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया (3 मैच और 6 अंक) की टीम पहुंची।

T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण की दौड़ तेज हो गई है। ग्रुप-ए से टीम इंडिया 6 अंक के साथ सुपर-8 में प्रवेश किया है। ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया (3 मैच और 6 अंक) की टीम पहुंची। ग्रुप-सी से मेजबान वेस्टइंडीज (3 मैच और 6 अंक) और अफगानिस्तान (3 मैच और 6 अंक) की टीम पहली बार सुपर-8 में जोर आजमाइश करेगी। ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका की टीम 6 अंक के साथ प्रवेश किया है। 2014 की चैंपियन टीम श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ओमान, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) और यूगांडा की टीम विश्व कप से बाहर हो गई। इस बार 20 टीम मैच खेल रही है।

With Afghanistan's win over PNG, they've secured a place in the Group 1 of the Men's #T20WorldCup 's Second Round 👀 #AFGvPNG https://t.co/mgWZaHS5Gv

1ः रहमानुल्लाह गुरबाज़- 167

2ः आरोन जोन्स- 141

3ः डेविड वार्नर- 115

4ः इब्राहिम जादरान- 114

5ः एंड्रीज़ गौस- 102

6ः निकोलस किर्टन- 101

7ः गेरहार्ड इरास्मस- 101

8ः मार्कस स्टोइनिस- 97

9ः ऋषभ पंत- 96

10ः डेविड मिलर- 94

11ः मोहम्मद रिज़वान- 93

12ः अयान खान- 93

13ः शेरफेन रदरफोर्ड- 92

14ः बाबर आजम- 90

15ः जॉर्ज मुन्से- 89।

South Africa will keep expectations from their batters in check despite a shift to more batting-friendly conditions 👀#SAvNEP#T20WorldCuphttps://t.co/qoEU69HJTU