India vs Sri Lanka ICC World Cup 2023: काली पट्टी बांधकर भारत के खिलाफ मैदान पर उतरे श्रीलंका के खिलाड़ी, आखिर क्या है वजह

Highlights लगभग सभी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में देखा गया। समर्थन और प्रेरित करने के लिए मैदान के बाहर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रिकेट के प्रशंसकों के बी उनका नाम हमेशा यादगार रहेगा।

India vs Sri Lanka ICC World Cup 2023: श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने गुरुवार को यहां भारत के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान अपने ‘दिग्गज प्रशंसक’ पर्सी अबेसेकेरा को श्रद्धांजलि दी और वे बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। अबेसेकेरा का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में लंबी बीमा के बाद निधन हो गया।

प्रशंसकों और क्रिकेट जगत में वह ‘अंकल पर्सी’ के नाम से मशहूर थे। वह दुनिया भर के क्रिकेट मैदानों पर श्रीलंका की टीम की हौसला अफजाई करते नजर आते थे। अपने रंग-बिरंगे कपड़ों से पहचाने जाने वाले पर्सी ने 1979 विश्व कप से श्रीलंका टीम की हौसला अफजाई के लिए दौरे करने शुरू किए और तब से उन्हें लगभग सभी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में देखा गया।

Rohit Sharma pays tribute to Sri Lanka superfan Uncle Percy, who died this week at the age of 87 🙏 pic.twitter.com/H8tSzWCcZn — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 2, 2023

वह हालांकि खराब सेहत के कारण मौजूदा विश्व कप के लिए भारत नहीं आए। श्रीलंका क्रिकेट से जारी बयान के मुताबिक, ‘‘ महान प्रशंसक दिवंगत पर्सी अबेसेकेरा को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीलंका के खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच में बांह पर काली पट्टी बांध कर खेलेंगे।’’ बयान के मुताबिक, ‘‘ अबेसेकेरा श्रीलंका क्रिकेट के एक अभिन्न अंग थे।

My condolences to the family of UNCLE PERCY. Srilankan cricket’s biggest fan is no more. If Srilanka lost or won, He was always happy. Indian team had lot of respect towards him. pic.twitter.com/HCp3c9ocN8 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 30, 2023

उन्होंने खिलाड़ियों को समर्थन और प्रेरित करने के लिए मैदान के बाहर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी शानदार विरासत श्रीलंका को टेस्ट दर्जा मिलने से पहले से बाद तक के युग में जारी रही। क्रिकेट के प्रशंसकों के बी उनका नाम हमेशा यादगार रहेगा।’’

Uncle Percy was the true 12th man for many generations of Sri Lankan cricketers. He was there throughout my entire career, cheering us on, waving his flag and always, win or lose, making us laugh. He really loved his cricket and he was also a wonderful person. We will all miss… pic.twitter.com/d485JwbCx2 — Mahela Jayawardena (@MahelaJay) October 30, 2023

अर्जुना रणतुंगा, सनथ जयसूर्या और कुमार संगकारा जैसे श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर उनके मित्र थे जबकि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे। रोहित हाल में एशिया कप के दौरान कोलंबो में उनके घर भी गए थे। कोहली ने 2015 में श्रीलंका दौरे के दौरान उन्हें संक्षिप्त बातचीत के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में बुलाया था।

🗣️ "I was lucky to meet him (Percy Abeysekera) in Colombo during the Asia Cup 2023" 💙



©️ 𝐑𝐎 speaks about Uncle Percy and other things ahead of #INDvSL 👇#OneFamily#CWC23https://t.co/lKF6WdxSIx — Mumbai Indians (@mipaltan) November 2, 2023

Sri Lanka mascot and superfan Percy Abeysekara, affectionately known as Uncle Percy, has died aged 87.



Uncle Percy attended Sri Lankan cricket matches for more than five decades, and gained global prominence during the 1996 World Cup 🇱🇰 pic.twitter.com/XDtJnH5wXt — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 30, 2023

श्रीलंका क्रिकेट ने भी हाल में उनके चिकित्सा खर्चों के लिए 50 लाख श्रीलंकाई रुपये दिए थे। रोहित ने एशिया कप के दौरान अबेसेकेरा से मुलाकात को याद किया जब वह कोलंबो में उनके घर गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं भाग्यशाली था कि मुझे एशिया कप के दौरान श्रीलंका में उनसे मिलने का मौका मिला और वह क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। बेशक वह श्रीलंका के प्रशंसक थे लेकिन वह संभवत: पहले प्रशंसक है जिससे मैं मिला। अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रति उनका प्यार और समर्थन सच्चा था।’’