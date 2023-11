Ind vs SL CWC ODI World Cup 2023: 6 मैच में 12 अंक लेकर सबसे आगे टीम इंडिया, कल श्रीलंका से टक्कर, जानें कहां देखें मैच और क्या है शेयडूल

Highlights भारत और श्रीलंका ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दर्जनों खेल खेले हैं। श्रीलंका की टीम के पास मात्र 4 अंक और 7वें स्थान पर है। मैच दोपहर दो बजे से देख सकते हैं।

India vs Sri Lanka Head to Head Record CWC ODI World Cup 2023: क्रिकेट एशिया में काफी लोकप्रिय है। फैंस खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा भी देते हैं। कल टीम इंडिया के सामने श्रीलंका की टीम है। भारत अंक तालिका में 6 मैच में 12 अंक लेकर सबसे आगे है। श्रीलंका की टीम के पास मात्र 4 अंक और 7वें स्थान पर है। मैच दोपहर दो बजे से देख सकते हैं।

2011 विश्व कप फाइनल में दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। करीबी मुकाबले के बाद भारत ने प्रतिष्ठित विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर लिया था। विश्व कप 2011 कर फाइनल जहां बराबरी का मुकाबला था, वहीं इस बार की टक्कर बेमेल होगी। तीसरे खिताब की ओर अग्रसर भारतीय टीम जबर्दस्त फॉर्म में है तो श्रीलंका हार दर हार से बेजार है।

बारह बरस पहले इसी मैदान पर खिताब जीतकर एक अरब देशवासियों को अप्रैल में दिवाली मनाने का मौका देने वाली भारतीय टीम एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी श्रीलंका से विश्व कप का लीग मैच खेलेगी तो इस बार मुकाबला निहायत ही बेमेल होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत और श्रीलंका 9 बार एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं। दोनों टीमों के लिए 4-4 जीत के साथ बराबर है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला।

2019ः भारत 7 विकेट

2011ः भारत 6 विकेट

2007ः श्रीलंका 69 रन

2003ः भारत 183 रन

1999ः भारत 157 रन

1996ः श्रीलंका 6 विकेट

1996ः श्रीलंका जीता

1992ः कोई परिणाम नहीं

1979ः श्रीलंका 47 रन।

टीमें: (India vs Sri Lanka Head to Head in ODI World Cup)-

भारत:रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव।

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (कप्तान), कुसल परेरा, पथुम निसांका, दुशमंत चमीरा, दिमुथ करुणारत्ने, सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, महेश तीक्षणा, डुनिथ वेलालेज, कासुन राजिथा, एंजेलो मैथ्यूज, दिलशान मदुशंका, दुशान हेमंथा, चमिका करुणारत्ने।

वनडे मैचों में भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेडः (India vs Sri Lanka Head to Head in ODI Matches)-

वनडे मैचों में भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारत श्रीलंका पर बढ़त बनाए हुए है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का विशेष दबदबा है। दोनों टीमों ने अब तक 167 मैच खेले और भारत ने 98 जीते हैं। श्रीलंकाई टीम ने 57 मैच में बाजी मारी। एक टाई रहा और 11 का रिजल्ट नहीं निकला।

भारत ने हर विभाग में एक चैम्पियन की तरह प्रदर्शन किया है। आत्मविश्वास के उफान का कारण यह भी है कि कठिन हालात से भारत ने वापसी करके जीत दर्ज की है मसलन चेन्नई में आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच रन पर तीन विकेट गंवाना हो या इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में नौ विकेट पर 229 रन के साधारण स्कोर के बावजूद जीत दर्ज करना हो।

इसने विरोधी टीमों के लिये भी खतरे की घंटी बजा दी है कि रोहित शर्मा की टीम का सामना करने के लिये उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हार्दिक पंड्या की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी को मौका दिया गया जिन्होंने दो मैचों में नौ विकेट लेकर चयनकर्ताओं के लिये सुखद सिरदर्द पैदा कर दिया है।

कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ को पता है कि शमी को आगे के बड़े मुकाबलों के लिये सुरक्षित रखना होगा। पंड्या की वापसी को लेकर अभी कोई समाचार नहीं है लेकिन भारत की युवा ब्रिगेड का प्रदर्शन जरूर चिंता का सबब है । लगातार अच्छा प्रदर्शन करके विश्व कप में आये शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं।

गिल डेंगू के कारण पहले दो मैच नहीं खेल सके थे और वापसी के बाद भी सिर्फ एक अर्धशतक जमा सके हैं। इस साल 24 वनडे में पांच शतक और छह अर्धशतक समेत 1334 रन बना चुके गिल को अपना विकेट फेंकने से बचना होगा। शॉर्ट गेंदों के खिलाफ उनकी कमजोरी जाहिर है जबकि अय्यर भी गेंदबाजों पर दबाव नहीं बना सके हैं।

अय्यर ने छह मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है। कई मौकों पर वह फिनिशर की भूमिका निभाने में नाकाम रहे। अब अपने घरेलू मैदान पर पिछली नाकामियों को भुलाकर उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। रोहित, सूर्यकुमार यादव और शार्दुल ठाकुर का भी यह घरेलू मैदान है।

इस विश्व कप में 66 . 33 की औसत से भारत के लिये सर्वाधिक 398 रन बना चुके रोहित अपने बल्ले से रनों की बौछार करके घरेलू दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना चाहेंगे। वहीं क्वालीफिकेशन दौर में शानदार प्रदर्शन करने वाली श्रीलंकाई टीम विश्व कप में नाकाम रही। प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों और अनुपलब्धता ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है।

श्रीलंका के लिये सदीरा समरविक्रमा ने छह मैचों में सर्वाधिक 331 रन बनाये हैं जिसमें एक शतक शामिल है। पाथुम निसांका ने भी इस साल एक हजार से अधिक वनडे रन बनाये हैं। विश्व कप में उन्होंने लगातार चार अर्धशतक जड़े हैं। कप्तान कुसल मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज के रूप में श्रीलंका के पास मैच विनर खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन अनुभव के अभाव में भारतीय बल्लेबाज उनके लिये बड़ी चुनौती साबित होंगे।