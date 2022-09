India vs Sri Lanka Asia Cup 2022 Super 4: हम 10-15 रन पीछे रह गए, रोहित बोले-बल्लेबाजों को जिम्मेदारी से खेलना होगा और शॉट्स चयन में सतर्क रहे

Highlights पाकिस्तान अगर बुधवार को अफगानिस्तान को हरा देता है तो भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जायेगा। श्रीलंका को सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस (37 गेंद में 57 रन) और पाथुम निसांका (37 गेंद में 52 रन) ने शानदार शुरुआत दिलाई। श्रीलंका के पचास रन छठे ओवर में ही बन गए जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बन गया।

India vs Sri Lanka Asia Cup 2022 Super 4: पिछले चैम्पियन भारत को एशिया कप सुपर फोर चरण के बेहद महत्वपूर्ण मैच में श्रीलंका ने छह विकेट से हराकर बाहर होने की कगार पर धकेल दिया। अब भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिये दूसरी टीमों के नतीजे अनुकूल रहने की उम्मीद करनी होगी।

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम 10 . 15 रन पीछे रह गई। जीत के लिये 174 रन का लक्ष्य श्रीलंका ने एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। भारत के लिये रोहित (41 गेंद में 72 रन) को छोड़कर कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। रोहित ने मैच के बाद कहा ,‘‘ हमें 10 . 15 रन और बनाने चाहिये थे।

Another close match in Dubai and it is Sri Lanka who win by 6 wickets.



