RCB vs DC: विराट कोहली एक ही टीम के लिए 250 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने

Highlights कोहली ने रविवार को आरसीबी के लिए अपने घरेलू मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना 250वां IPL मैच खेला वह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक टीम के लिए 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं मैच से पहले, स्टार बल्लेबाज ने 241 पारियों में अपने फ्रेंचाइजी के लिए 7897 रन बनाए थे

RCB vs DC, IPL 2024:विराट कोहली ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए अपने घरेलू मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ अपना 250वां आईपीएल मैच खेला। कोहली टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक टीम के लिए 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मैच से पहले, स्टार बल्लेबाज ने 241 पारियों में अपने फ्रेंचाइजी के लिए 7897 रन बनाए थे। कोहली 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में आरसीबी में शामिल हुए और नौ सीज़न तक टीम की कप्तानी की। कोहली 12 मैचों में 634 रनों के साथ आईपीएल 2024 की ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस मैच में कोहली 13 बॉल में 27 रन का योगदान दे सके। मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली के बीच मजाकिया झड़प भी देखी गई। डीसी द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद आरसीबी की पारी के चौथे ओवर में दिल्ली के अनुभवी क्रिकेटर बल्ले और गेंद के बीच देखने-देखने की लड़ाई में शामिल थे।

ईशान के दूसरे ओवर की शुरुआत कोहली ने चौका और छक्का जड़कर की जिसके बाद तेज गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच कुछ बातें हुईं। लेकिन ईशांत को आखिरी हंसी आई, क्योंकि दो गेंद बाद कोहली ने 27 रन पर विकेटकीपर के पास एक वाइड गेंद फेंकी। ईशांत अपने अच्छे दोस्त को खबर देने से पहले खुशी से उछल पड़े। 35 वर्षीय खिलाड़ी कोहली के सामने रुके और उन्हें पीछे से टक्कर देने के लिए नीचे झुके। कोहली ने एक शब्द भी नहीं कहा और इस सीज़न में एक दुर्लभ विफलता के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए।

