'भाई मेरा क्या, मेरा तो ये लास्ट है...' रोहित शर्मा का ये वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, देखिए

Highlights वीडियो है रोहित शर्मा और केकेआर के स्टाफ मेंबर अभिषेक नायर के बीच हुई एक बातचीत का वीडियो केकेआर के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया गया था लेकिन कुछ देर बाद डीलिट कर दिया गया

IPL 2024: रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। लेकिन 17वें सीजन की शुरुआत में फ्रेंचाईजी ने रोहित को कप्तानी से हटाकर गुजरात टाईटंस से आए हार्दिक पांड्या को कमान सौंप दी। मुंबई इंडियंस के लिए ये सीजन बेहद खराब रहा है। जहां टीम बिखरी हुई नजर आई वहीं इस साल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम भी बनी। अब मुंबई इंडियंस के लिए बाकी मैच केवल औपचारिकता हैं।

11 मई को ईडन गार्डन में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच है। लेकिन इस मैच से ज्यादा एक वीडियो की चर्चा हो रही है। ये वीडियो है रोहित शर्मा और केकेआर के स्टाफ मेंबर अभिषेक नायर के बीच हुई एक बातचीत का। इस वीडियो में रोहित अभिषेक नायर से मुंबई इंडियंस में हो रहे बदलाव और अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो केकेआर के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया गया था लेकिन कुछ देर बाद डीलिट कर दिया गया।

क्या है वीडियो में...

वीडियो में अभिषेक नायर से कहते हैं, एक-एक चीज चेंज हो रहा है, वो उनके ऊपर है, जो भी है वो मेरा घर है भाई, वो टेंपल मैंने बनवाया है। आखिर में रोहित कहते हैं, भाई मेरा क्या..मेरा तो ये लास्ट है।

