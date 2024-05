Rishabh Pant Suspended: 30 लाख का जुर्माना, नहीं खेलेंगे 1 मैच, ऋषभ पंत को किस बात की मिली सजा

Highlights आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच में 12 अंक के साथ 5वें स्थान पर है ऋषभ पंत रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर रहेंगे आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के चलते उन्हें एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है

Rishabh Pant Suspended: आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्सऋषभ पंत की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम 12 मैच में 12 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। पंत की दिल्ली कैपिटल्स को आगे लीग स्टेज के दो मैच और खेलने हैं, अगर दिल्ली दोनों मैच अच्छे अंतर से जीतने में कामयाब होती है तो वह प्ले ऑफ में जाने वाली टीम बन सकती है।

DC captain Rishabh Pant suspended for one match for Code of Conduct Breach, set to miss IPL match against RCB on Sunday.#RishabhPant#RCBvsDC#IPL2024pic.twitter.com/mg2a2R3LfZ