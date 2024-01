India vs South Africa 2nd Test Score: मार्कराम पर भारी पड़े सिराज और बुमराह, झटके 15 विकेट, ऐसे लिया बदला, देखें वीडियो

Highlights ऐडन मार्कराम ने अपने करियर का सबसे जुझारू शतक जड़ा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने पानी फेर दिया। भारतीय तेज गेंदबाजों ने सभी 20 विकेट अपने नाम किया।

India vs South Africa 2nd Test Score: दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 बराबर रही। दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे टेस्ट मैच में पलटवार करते हुए जीत दर्ज की। केपटाउन में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है।

37 wickets in SA. [21.27 Avg]

37 wickets in ENG. [26.27 Avg]

32 wickets in AUS. [21.25 Avg]



Jasprit Bumrah is the Greatest ever Indian pacer. 🐐 pic.twitter.com/j8nROk5ksO — Johns. (@CricCrazyJohns) January 4, 2024

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज ऐडन मार्कराम ने अपने करियर का सबसे जुझारू शतक जड़ा, लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने पानी फेर दिया। बुमराह ने दोनों पारी में 8 और सिराज ने 7 विकेट झटके। भारतीय तेज गेंदबाजों ने सभी 20 विकेट अपने नाम किया।

Step 1: Bowl a beauty

Step 2: Take a Beauty#JaspritBumrah does it all on his own! Takes a fantastic return catch for his 3rd wicket of the morning! #TeamIndia into the tail now!



Tune in to #SAvIND 2nd Test

LIVE NOW | Star Sports Network#Cricketpic.twitter.com/k03URt9JsC — Star Sports (@StarSportsIndia) January 4, 2024

Indian bowlers with Most SENA fifers in Tests:



Kapil Dev - 7.

Jasprit Bumrah - 6*.

Zaheer Khan - 6.



- Bumrah, a legend already...!!! pic.twitter.com/IOrFwCh8NA — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 4, 2024

Jasprit Bumrah is a force away from home 🎯 #SAvINDpic.twitter.com/ZJbS2CzcPl — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 4, 2024

FIVE WICKET HAUL BY JASPRIT BUMRAH...!!!



- Boom Boom show in Cape Town! pic.twitter.com/TLuEjIWHvp — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 4, 2024

6 wicket haul at Melbourne.

5 wicket haul at Nottingham.

5 wicket haul at Nottingham.

5 wicket haul at Johannesburg.

5 wicket haul at Capetown.

6 wicket haul at Capetown.



India is blessed to have Jasprit Bumrah. 🐐 pic.twitter.com/PSMSuHaiJo — Johns. (@CricCrazyJohns) January 4, 2024

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 55 और दूसरी पारी 176 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम भी 153 पर ढेर हो गई। मार्कराम ने महज 103 गेंद में 106 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम लंच से ठीक पहले दूसरी पारी में 36.5 ओवर 176 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य मिला था।

India need 79 runs to win the Cape Town Test and tie the #SAvIND series 🤩#WTC25 | 📝: https://t.co/tOpgZuNgo6pic.twitter.com/u7digmOLsx — ICC (@ICC) January 4, 2024

Standing tall at Newlands 🤩



Aiden Markram smashes a crucial hundred for South Africa 💪#WTC25 | 📝 #SAvIND: https://t.co/LOJ3rIJjqSpic.twitter.com/AjVNcmZjKA — ICC (@ICC) January 4, 2024

कुल ओवरों की बात की जाए तो यह संभवत: सबसे छोटा टेस्ट मैच होगा। बुमराह ने ‘बैक ऑफ लेंथ’ के बजाय पारंपरिक रूप से फुल लेंथ गेंद फेंकी और 13.5 ओवर में 61 रन देकर छह विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने नौंवी बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया। पहली पारी के नायक रहे मोहम्मद सिराज (31 रन देकर एक विकेट) ने मार्कराम को आउट किया।