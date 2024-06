IND vs IRE: भारतीय गेंदबाजों के सामने ढह गई आयरलैंड, टीम इंडिया को 97 रनों का लक्ष्य

Highlights रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित किया आयरलैंड को केवल 96 रनों पर रोक दिया

India vs Ireland T20 World Cup : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में ग्रुप ए के अपने पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित किया और आयरलैंड को केवल 96 रनों पर रोक दिया। आयरलैंड के बल्लेबाज एक के बाद आउट होते रहे और पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

आयरलैंड की पारी की शुरुआत कप्तान पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बालबिर्नी ने की। तीसरे ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग को पवैलियन भेज दिया। इसी ओवर में अर्शदीप ने दूसरा विकेट भी झटका। ओवर की आखिरी गेंद पर एंड्रयू बालबिर्नी को क्लीन बोल्ड किया।

