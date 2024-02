India vs England: सबसे आगे भारतीय टीम, एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights यशस्वी जायसवाल 54 और सरफराज खान एक पर नाबाद है। जायसवाल एक छोर पर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट पर 86 रन था।

India vs England Live Score Updates, 4th Test Day 2: भारतीय टीम चौथे टेस्ट में मुश्किल में है! दूसरे दिन चाय के बाद इंग्लैंड के नियंत्रण में है। चाय ब्रेक के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 131 रन है। पिच से स्पिनरों को काफी मदद मिलनी शुरू हो गई है और बशीर ने ट्रिपल स्ट्राइक के साथ इसका पूरा फायदा उठाया। एक समय भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट पर 86 रन था। लेकिन चाय तक चार विकेट पर 131 रन पर पहुंच गया है और गहरे संकट में है। जायसवाल एक छोर पर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल 54 और सरफराज खान एक पर नाबाद है।

Shoaib Bashir's triple strike boosts England in the second session on Day 2 👊 #WTC25 | #INDvENG 📝: https://t.co/XVNrBG1NYQ pic.twitter.com/Genz8kQOn5

74 भारत बनाम इंग्लैंड 2024*

74 इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एशेज 2023

65 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज 2013/14

65 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2019

59 पाक बनाम न्यूजीलैंड, यूएई 2014।

भारत ने इंग्लैंड के 353 रन के जवाब में चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां चाय के विश्राम तक चार विकेट पर 131 रन बनाए। चाय के विश्राम के समय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 54 और सरफराज खान एक रन बनाकर खेल रहे थे। भारत अभी इंग्लैंड से 222 रन पीछे है।

भारत ने पहले सत्र में कप्तान रोहित शर्मा (02) तथा दूसरे सत्र में शुभमन गिल (38), रजत पालीवाल (17) और रविंद्र जडेजा (12) के विकेट गंवाए। इंग्लैंड की तरफ से दूसरे सत्र में तीनों विकेट ऑफ स्पिनर शोएब बशीर (32 रन देकर तीन विकेट) ने लिये। इससे पहले इंग्लैंड की पारी का आकर्षण जो रूट का शतक रहा। वह 122 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा ने 67 रन देकर चार विकेट लिए।

इससे पहले जो रूट ने नाबाद 122 रन की पारी खेली। ओली रॉबिंसन (58) के साथ आठवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ के चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए। इंग्लैंड से अभी 222 रन पीछे है। जेम्स एंडरसन की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद रोहित के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर बेन फॉक्स के दस्तानों में समा गई।

5⃣0⃣ up for Yashasvi Jaiswal 👌



1⃣0⃣0⃣ up for #TeamIndia 👏



Follow the match ▶️ https://t.co/FUbQ3Mhpq9#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/yqzdqaIoVu