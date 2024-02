India vs England Score updates: तीन टेस्ट में 11 विकेट, देश लौटा 19 वर्षीय खिलाड़ी, सीरीज में 2-1 से पीछे इंग्लैंड, वीजा को लेकर हुआ था हंगामा

Highlights 19 वर्ष के रेहान ने पहले तीन टेस्ट में 44 की औसत से 11 विकेट लिये हैं। विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में 6 विकेट शामिल हैं। टॉम हार्टले के बाद इस दौरे पर इंग्लैंड के लिए दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

India vs England Live Score updates, 4th Test Day 1: इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ 2-1 से पीछे और चौथा टेस्ट मैच रांची में आज से खेला जा रहा है। इस बीच इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद भारत दौरा से हट गए हैं। वह निजी कारणों से स्वदेश लौटेंगे। 19 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक सभी तीन टेस्ट मैचों में 11 विकेट लिए हैं। टॉम हार्टले के बाद इस दौरे पर इंग्लैंड के लिए दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। विजाग में छह विकेट लिए थे। इंग्लैंड को सीरीज को जीवित रखने और धर्मशाला में 7 मार्च से शुरू होने वाले अंतिम मैच तक ले जाने के लिए रांची खेल में जीत की जरूरत है। 19 वर्ष के रेहान ने पहले तीन टेस्ट में 44 की औसत से 11 विकेट लिये हैं जिनमें विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में छह विकेट शामिल हैं।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा ,‘रेहान अहमद निजी कारणों से तुरंत प्रभाव से स्वदेश लौटेंगे। वह भारत वापिस नहीं आयेंगे। उनकी जगह किसी और को टीम में शामिल नहीं किया गया है।’ चौथे टेस्ट के लिये इंग्लैंड टीम में रेहान की जगह शोएब बशीर को शामिल किया गया। पांच मैचों की सीरीज का एक ही मैच बाकी है। हार्टली के रूप में एक और स्पिनर है जिन्होंने अब तक 16 विकेट लिये हैं।

पाकिस्तानी मूल के रेहान को तीसरे टेस्ट के लिये यूएई से यहां आने पर वीजा की दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। वह एकल प्रवेश वीजा लेकर आये थे लेकिन सीरीज के बीच में ब्रेक पर यूएई जाने पर उसकी मियाद खत्म हो गई। यहां दोबारा आने पर उन्हें राजकोट हवाई अड्डे पर रोका गया जिसके बाद भारत सरकार और बीसीसीआई के दखल देने पर मामला सुलझा।

