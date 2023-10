Highlights बांग्लादेश ने भारतीय टीम को जीत के लिए 50 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य दिया था जवाब में भारतीय टीम ने 41.3 ओवर में अपने तीन विकेट खोकर 261 रन बनाकर जीत अपने नाम की इस मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 48वां शतक लगाया, जो 97 गेंदों पर आया

India vs Bangladesh World Cup 2023: क्रिकेट विश्वकप में भारतीय टीम का विजयी अभियान जारी है। इस क्रम में गुरुवार को पुणे में खेले गए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ विश्वकप 2023 में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। किंग कोहली के नाबाद शतक (103) और शुभमन गिल (53) के अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने भारतीय टीम को जीत के लिए 50 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में भारतीय टीम ने 41.3 ओवर में अपने तीन विकेट खोकर 261 रन बनाकर जीत अपने नाम की।

इस मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 48वां शतक लगाया, जो 97 गेंदों पर आया। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के जड़े। अंत में उन्होंने छक्का जड़कर अपना शतक न केवल पूरा किया, बल्कि टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा। भारत की इस जीत में कप्तान रोहित शर्मा के 48 रनों का योगदान रहा, जिन्होंने अपनी टीम को जबरदस्त शुरूआत दी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 19 रन बनाए तो विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल 34 रन बनाकर नाबाद रहे।

