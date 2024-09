India Vs Bangladesh: रोहित शर्मा के निशाने पर तीन रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल होने का मौका

Highlights India Vs Bangladesh: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है India Vs Bangladesh: सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा India Vs Bangladesh: सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ एलीट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं रोहित शर्मा

India Vs Bangladesh: 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है। सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम लगभग 45 दिनों के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। रोहित शर्मा घरेलू सीरीज़ में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए भी ये सीरीज बेहद अहम है।

रोहित शर्मा के नाम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 9 शतक हैं। अगर भारतीय कप्तान दो टेस्ट मैचों में से किसी एक में शतक लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह WTC में 10 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी रोहित ही हैं। 1 शतक और लगाते ही रोहित शर्मा जो रूट (16), मार्नस लाबुशेन (11) और केन विलियमसन (10) के बाद WTC में 10 शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे।

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ एलीट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं

रोहित शर्मा के नाम फिलहाल खेल के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 48 शतक हैं। अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 2 शतक लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह सभी फॉर्मेट में 50 शतक लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। इस तरह वह सचिन तेंदुलकर (100) और विराट कोहली (80) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे।

सिर्फ 8 छक्के और रच देंगे कीर्तिमान

रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में फिलहाल 84 छक्के लगाए हैं। वह टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं। अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 8 छक्के लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के तौर पर वीरेंद्र सहवाग (91) से आगे निकल जाएंगे। अगर वह सीरीज में 16 छक्के लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे।